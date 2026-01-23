Морено тренировал "Сочи" по советам чат-бота, рассказал бывший спортдир

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер футбольного клуба "Сочи" испанец Роберт Морено использовал ChatGPT для планирования выезда команды в Хабаровск, рассказал бывший спортивный директор клуба Андрей Орлов.
В сентябре "Сочи" отправил в отставку Морено с поста главного тренера, взяв на эту позицию Игоря Осинькина. Испанец возглавил команду в декабре 2023 года. Под его руководством "Сочи" вылетел из РПЛ в Первую лигу, а спустя сезон вернулся. Ранее он работал ассистентом главного тренера в испанских "Сельте" и "Барселоне", а также итальянской "Роме". Кроме того, Морено возглавлял сборную Испании на протяжении десяти матчей в 2019 году.
«
"Вот один из веселых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: "Я все придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT. Нужно прилететь в день игры. Тренироваться в Сочи будем на час раньше, а за два дня до вылета начнем заниматься в семь утра". Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: "Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?" Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT", - сказал Орлов Спортсу.
"Это не единственный пример использования Морено ChatGPT. Прошлым летом мы искали нападающего, выбирали между Владимиром Писарским, Павлом Мелешиным и Артуром Шушеначевым. Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелешина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев", - добавил спортивный директор.