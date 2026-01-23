https://ria.ru/20260123/minaur-2069870237.html
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open
Австралиец Алекс де Минаур вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T14:00:00+03:00
2026-01-23T14:00:00+03:00
2026-01-23T14:00:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
казахстан
australian open
алекс де минаур
фрэнсис тиафо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893906499_0:245:2048:1397_1920x0_80_0_0_20b9108d960b1b033ebe6c981273ea0f.jpg
https://ria.ru/20260123/potapova-2069761491.html
австралия
мельбурн
казахстан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893906499_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2a6812e4c942aa0cf08ada5993d11f1e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, казахстан, australian open, алекс де минаур, фрэнсис тиафо, александр бублик
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Казахстан, Australian Open, Алекс де Минаур, Фрэнсис Тиафо, Александр Бублик
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open
Австралиец де Минаур обыграл Тиафо и вышел в четвертый круг Australian Open