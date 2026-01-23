Рейтинг@Mail.ru
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:00 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/minaur-2069870237.html
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open
Австралиец Алекс де Минаур вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T14:00:00+03:00
2026-01-23T14:00:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
казахстан
australian open
алекс де минаур
фрэнсис тиафо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893906499_0:245:2048:1397_1920x0_80_0_0_20b9108d960b1b033ebe6c981273ea0f.jpg
https://ria.ru/20260123/potapova-2069761491.html
австралия
мельбурн
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893906499_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2a6812e4c942aa0cf08ada5993d11f1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, казахстан, australian open, алекс де минаур, фрэнсис тиафо, александр бублик
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Казахстан, Australian Open, Алекс де Минаур, Фрэнсис Тиафо, Александр Бублик
Шестая ракетка мира де Минаур вышел в четвертый круг Australian Open

Австралиец де Минаур обыграл Тиафо и вышел в четвертый круг Australian Open

© Фото : Пресс-служба ATPАвстралийский теннисист Алекс де Минаур
Австралийский теннисист Алекс де Минаур - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Австралийский теннисист Алекс де Минаур. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австралиец Алекс де Минаур вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В третьем круге посеянный под шестым номером де Минаур обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (29-й номер посева) со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Длительность матча составила 2 часа 43 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
23 января 2026 • начало в 11:15
Завершен
Фрэнсис Тиафо
0 : 33:64:65:7
Алекс Де Минаур
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником де Минаура на Australian Open станет победитель встречи между представителем Казахстана Александром Бубликом (10) и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
Вчера, 08:54
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнКазахстанAustralian OpenАлекс де МинаурФрэнсис ТиафоАлександр Бублик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала