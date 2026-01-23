Рейтинг@Mail.ru
Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:54 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/mikheev-2069755739.html
Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ
Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ
"Чикаго Блэкхокс" в серии буллитов одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T07:54:00+03:00
2026-01-23T07:54:00+03:00
хоккей
спорт
илья михеев
коннор мёрфи
джордан стаал
чикаго блэкхокс
каролина харрикейнз
бостон брюинз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003770749_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_824805dfe036fdaa5e92a3eaee09442b.jpg
https://ria.ru/20260122/khokkey-2069486908.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003770749_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_db824aa0f25a81e3cf8318e6b7341490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья михеев, коннор мёрфи, джордан стаал, чикаго блэкхокс, каролина харрикейнз, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Михеев, Коннор Мёрфи, Джордан Стаал, Чикаго Блэкхокс, Каролина Харрикейнз, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ

Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ с "Каролиной"

© Фото : Пресс-служба "Чикаго"Илья Михеев
Илья Михеев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Чикаго"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" в серии буллитов одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Чикаго". В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Илья Михеев (12-я минута), который также отдал результативную передачу, Ник Лардис (25) и Коннор Мерфи (54). У "Каролины" отличились Йоэль Нюстрём (13), Джордан Стаал (30) и Джексон Блейк (55). Автором победного буллита стал форвард "Чикаго" Оливер Мур.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Каролина
3 : 40:1
Чикаго
12:50 • Йоэль Нистрем
(Йеспери Котканиеми)
29:16 • Джордан Стаал
(Джордан Мартинук, Яккоб Славин)
54:20 • Jackson Blake
(Логан Станковен, Тейлор Холл)
65:01 • Андрей Свечников (П)
11:12 • Илья Михеев
24:35 • Nick Lardis
(Райан Донато, Oliver Moore)
53:38 • Коннор Мёрфи
(Тайлер Бертуцци, Илья Михеев)
65:01 • Коннор Бедард (П)
65:01 • Oliver Moore (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Михеев забросил девятую шайбу в сезоне, всего в его активе 17 очков (9 голов + 8 передач) в 45 матчах. Россиянин стал четвертым игроком "Чикаго", забросившим шайбу в меньшинстве в этом сезоне. По итогам встречи Михеев был признан первой звездой матча.
"Чикаго", набрав 49 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Каролина" с 67 баллами продолжает лидировать в Столичном дивизионе на Востоке.
В другом матче "Бостон Брюинз" дома обыграл "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:3 (3:0, 1:0, 0:3). Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев забросил шайбу. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду одержал победу над "Даллас Старз" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). "Баффало Сейбрз" в гостях обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Громкий провал клуба Овечкина: "Вашингтон" проиграл худшей команде НХЛ!
22 января, 09:10
 
ХоккейСпортИлья МихеевКоннор МёрфиДжордан СтаалЧикаго БлэкхоксКаролина ХаррикейнзБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала