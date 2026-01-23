Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" в серии буллитов одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Чикаго". В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Илья Михеев (12-я минута), который также отдал результативную передачу, Ник Лардис (25) и Коннор Мерфи (54). У "Каролины" отличились Йоэль Нюстрём (13), Джордан Стаал (30) и Джексон Блейк (55). Автором победного буллита стал форвард "Чикаго" Оливер Мур.
23 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
12:50 • Йоэль Нистрем
29:16 • Джордан Стаал
54:20 • Jackson Blake
(Логан Станковен, Тейлор Холл)
65:01 • Андрей Свечников (П)
11:12 • Илья Михеев
24:35 • Nick Lardis
(Райан Донато, Oliver Moore)
53:38 • Коннор Мёрфи
65:01 • Коннор Бедард (П)
65:01 • Oliver Moore (П)
Михеев забросил девятую шайбу в сезоне, всего в его активе 17 очков (9 голов + 8 передач) в 45 матчах. Россиянин стал четвертым игроком "Чикаго", забросившим шайбу в меньшинстве в этом сезоне. По итогам встречи Михеев был признан первой звездой матча.
"Чикаго", набрав 49 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Каролина" с 67 баллами продолжает лидировать в Столичном дивизионе на Востоке.
В другом матче "Бостон Брюинз" дома обыграл "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:3 (3:0, 1:0, 0:3). Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев забросил шайбу. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду одержал победу над "Даллас Старз" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). "Баффало Сейбрз" в гостях обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).