Форварда "Чикаго" Михеева признали первой звездой матча НХЛ

Михеев забросил девятую шайбу в сезоне, всего в его активе 17 очков (9 голов + 8 передач) в 45 матчах. Россиянин стал четвертым игроком "Чикаго", забросившим шайбу в меньшинстве в этом сезоне. По итогам встречи Михеев был признан первой звездой матча.