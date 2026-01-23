Немецкий саночник стал победителем этапа Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Немец Феликс Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.

По итогам двух заездов его результат - 1 минута 24,673 секунды. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (отставание - 0,089 секунды), третьим - немец Макс Лангенхан (+0,321).