Немецкий саночник стал победителем этапа Кубка мира в Оберхофе
Немец Феликс Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
оберхоф
Немец Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту