16:23 23.01.2026
Немецкий саночник стал победителем этапа Кубка мира в Оберхофе
Немецкий саночник стал победителем этапа Кубка мира в Оберхофе
Немец Феликс Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Немец Феликс Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.
По итогам двух заездов его результат - 1 минута 24,673 секунды. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (отставание - 0,089 секунды), третьим - немец Макс Лангенхан (+0,321).
Россияне Матвей Пересторонин (+1,208) и Павел Репилов (+1,446) расположились на 12-й и 19-й строчках соответственно.
В пятницу также пройдут заезды у саночниц-одиночниц.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Тренер сборной России оценил выступление саночников на этапе Кубка мира
22 декабря 2025, 10:46
 
Санный спортОберхофМатвей ПересторонинПавел РепиловМеждународная федерация санного спорта (FIL)Феликс ЛохАлександр Горбацевич
 
