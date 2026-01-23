Первое заседание по делу о драке в ЕАО хоккеистов из ФСБ перенесли

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Первое заседание по делу о драке в Биробиджане Еврейской автономной области игроков любительской хоккейной команды предпринимателей с хоккеистами из числа сотрудников ФСБ отложили повторно, перенеся на 30 января 2026 года, следует из картотеки Биробиджанского районного суда.

Дело поступило в Биробиджанский районный суд 12 декабря 2025 года. Первое заседание должно было состоятся 29 декабря 2025 года, его отложили на 23 января 2026 года. Рассмотрение дела вновь перенесено, заседание запланировано на 30 января.