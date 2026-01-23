Рейтинг@Mail.ru
Первое заседание по делу о драке в ЕАО хоккеистов из ФСБ перенесли
Хоккей
 
14:55 23.01.2026
Первое заседание по делу о драке в ЕАО хоккеистов из ФСБ перенесли
Первое заседание по делу о драке в ЕАО хоккеистов из ФСБ перенесли
Первое заседание по делу о драке в ЕАО хоккеистов из ФСБ перенесли

Первое заседание по делу о драке в ЕАО хоккеистов с ФСБ перенесли на 30 января

Хоккей.
Хоккей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Первое заседание по делу о драке в Биробиджане Еврейской автономной области игроков любительской хоккейной команды предпринимателей с хоккеистами из числа сотрудников ФСБ отложили повторно, перенеся на 30 января 2026 года, следует из картотеки Биробиджанского районного суда.
В Биробиджане весной 2024 года во время матча игроки команды "Тафгай", состоящей из местных предпринимателей, устроили драку на льду с сотрудниками местного управления ФСБ из команды "Фантом". Сразу после матча пятерых игроков "Тафгая" арестовали на 15 суток.
Дело поступило в Биробиджанский районный суд 12 декабря 2025 года. Первое заседание должно было состоятся 29 декабря 2025 года, его отложили на 23 января 2026 года. Рассмотрение дела вновь перенесено, заседание запланировано на 30 января.
Как следует из картотеки дела, по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц) проходит шесть человек: Батура, Голенок, Крахмалев, Поляк, Потаскуев и Снитко.
Хоккей Биробиджан Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
