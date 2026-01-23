Кассьерра перешел из "Зенита" в "Атлетико Минейро"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нападающий Матео Кассьерра перешел из "Зенита" в бразильский "Атлетико Минейро", сообщается в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.
"Зенит" и "Атлетико Минейро" достигли принципиальной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийца. Соглашение бразильского клуба с игроком рассчитано на четыре года. Капитаном бразильской команды является бывший нападающий "Зенита" 39-летний Халк.
Кассьерра перешел в "Зенит" летом 2022 года из "Сочи" и стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды - Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 форвард с 21 мячом стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в России он провел 150 матчей и забил 63 мяча. Также Кассьерра выступал за колумбийский "Депортиво" (Кали), нидерландский "Аякс" и португальский "Б-САД".
"Зенит" ушел на зимний перерыв на втором месте в таблице РПЛ, набрав 39 очков. 11 января в ЦСКА перешел другой нападающий команды - аргентинец Лусиано Гонду.
