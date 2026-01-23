https://ria.ru/20260123/itia-2069954891.html
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно отстранил хорватку Яну Фетт в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T18:21:00+03:00
теннис
спорт
яна фетт
женская теннисная ассоциация (wta)
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга
