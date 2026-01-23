Рейтинг@Mail.ru
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга
Теннис
 
18:21 23.01.2026
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно отстранил хорватку Яну Фетт в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
теннис
спорт
яна фетт
женская теннисная ассоциация (wta)
теннис, яна фетт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Яна Фетт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Хорватскую теннисистку Фетт временно отстранили из-за допинга

ITIA временно отстранил хорватку Фетт из-за допинга

Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно отстранил хорватку Яну Фетт в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
Отстранение вступило в силу 22 декабря, на данный момент спортсменка не оспаривала решение.
Проба, в которой были обнаружены следы остарина, а также метаболитов LGD-4033 и GW501516, была взята 16 ноября после матча Кубка Билли Джин Кинг против сборной Чехии. Отмечается, что были вскрыты обе пробы спортсменки, наличие запрещенных препаратов подтвердилось в пробе Б.
Фетт 29 лет, она является 189-й ракеткой мира. Ее лучшей позицией в рейтинге Женской теннисной ассоциации было 97-е место.
Дегтярев назвал сумму вклада России в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом
23 декабря 2025, 13:19
 
Теннис
 
