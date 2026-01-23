"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном на 50 минут матче Лиги Европы

Игра началась с 50-минутным опозданием. Старт матча был отложен из-за беспорядков на трибунах гостевого сектора. Из-за поведения фанатов пришлось вмешаться полиции. По информации AD, несколько болельщиков проникли на трибуну без билетов. По ходу матча с гостевого сектора вывели всех зрителей.
"Утрехт" идет на 34-м месте в турнирной таблице с 1 очком и лишился шансов на плей-офф. "Генк", набрав 13 баллов, поднялся на 10-ю строчку.
В восьмом, заключительном туре основного этапа "Утрехт" 29 января на выезде сыграет против шотландского "Селтика", "Генк" в этот же день примет шведский "Мальмё".
