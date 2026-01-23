Рейтинг@Mail.ru
"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном на 50 минут матче Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:57 23.01.2026 (обновлено: 06:33 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/genk-2069732119.html
"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном на 50 минут матче Лиги Европы
"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном на 50 минут матче Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном на 50 минут матче Лиги Европы
Бельгийский футбольный клуб "Генк" на выезде одержал победу над нидерландским "Утрехтом" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T01:57:00+03:00
2026-01-23T06:33:00+03:00
футбол
спорт
генк
утрехт
лига европы уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069731778_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ed7202e8fe9a889dfa7e27d577cd2d2a.jpg
https://ria.ru/20260123/selta-2069727403.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069731778_51:0:1118:800_1920x0_80_0_0_4e38467b46b6aab75f859ab9ac29bcb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, генк, утрехт, лига европы уефа
Футбол, Спорт, Генк, Утрехт, Лига Европы УЕФА
"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном на 50 минут матче Лиги Европы

"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном из-за фанатов на 50 минут матче Лиги Европы

© Фото : Пресс-служба "Генка"Стадион "Утрехта"
Стадион Утрехта - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Генка"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бельгийский футбольный клуб "Генк" на выезде одержал победу над нидерландским "Утрехтом" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Утрехте, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Закария Эль-Уахди (54-я минута) и Дан Хейманс (83, пенальти).
Лига Европы УЕФА
22 января 2026 • начало в 23:50
Завершен
Утрехт
0 : 2
Генк
54‎’‎ • Закария Эль-Уахди
83‎’‎ • Даан Хейманс (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Игра началась с 50-минутным опозданием. Старт матча был отложен из-за беспорядков на трибунах гостевого сектора. Из-за поведения фанатов пришлось вмешаться полиции. По информации AD, несколько болельщиков проникли на трибуну без билетов. По ходу матча с гостевого сектора вывели всех зрителей.
"Утрехт" идет на 34-м месте в турнирной таблице с 1 очком и лишился шансов на плей-офф. "Генк", набрав 13 баллов, поднялся на 10-ю строчку.
В восьмом, заключительном туре основного этапа "Утрехт" 29 января на выезде сыграет против шотландского "Селтика", "Генк" в этот же день примет шведский "Мальмё".
Защитник Рубина Карл Старфельт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы
Вчера, 01:08
 
ФутболСпортГенкУтрехтЛига Европы 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала