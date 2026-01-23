"Генк" обыграл "Утрехт" в отложенном на 50 минут матче Лиги Европы

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бельгийский футбольный клуб "Генк" на выезде одержал победу над нидерландским "Утрехтом" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Утрехте, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Закария Эль-Уахди (54-я минута) и Дан Хейманс (83, пенальти).

Игра началась с 50-минутным опозданием. Старт матча был отложен из-за беспорядков на трибунах гостевого сектора. Из-за поведения фанатов пришлось вмешаться полиции. По информации AD, несколько болельщиков проникли на трибуну без билетов. По ходу матча с гостевого сектора вывели всех зрителей.

"Утрехт" идет на 34-м месте в турнирной таблице с 1 очком и лишился шансов на плей-офф. "Генк", набрав 13 баллов, поднялся на 10-ю строчку.