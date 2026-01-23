https://ria.ru/20260123/futbol-2069973773.html
"Динамо" победило "Шанхай" Слуцкого на сборах
"Динамо" победило "Шанхай" Слуцкого на сборах - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Динамо" победило "Шанхай" Слуцкого на сборах
Футболисты московского "Динамо" обыграли китайский "Шанхай Шэньхуа" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
футбол
ролан гусев
"Динамо" победило "Шанхай" Слуцкого на сборах
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли китайский "Шанхай Шэньхуа" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилась со счетом 2:2. У "бело-голубых" голы забили Бителло (4-я минута) и Иван Сергеев (46). В составе команды бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого отличились Рафаэль Ратао (2) и У Си (45+2).
В прошедшей после матча серии пенальти сильнее оказались футболисты московского клуба - 5:3.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице, набрав 21 очко. В первом туре после перерыва команда Ролана Гусева примет 1 марта самарские "Крылья Советов". "Шанхай Шэньхуа" по итогам прошедшего сезона чемпионата Китая занял второе место.