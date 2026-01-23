"Динамо" победило "Шанхай" Слуцкого на сборах

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли китайский "Шанхай Шэньхуа" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.

Основное время встречи завершилась со счетом 2:2. У "бело-голубых" голы забили Бителло (4-я минута) и Иван Сергеев (46). В составе команды бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого отличились Рафаэль Ратао (2) и У Си (45+2).

В прошедшей после матча серии пенальти сильнее оказались футболисты московского клуба - 5:3.