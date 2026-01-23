Футбольный матч легенд памяти Симоняна пройдет 25 января

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и московский "Спартак" 25 января проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна, сообщается на сайте РФС.
В игре примут участие Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Роман Шишкин, Александр Самедов, Никита Баженов, Сергей Кирьяков, Игорь Колыванов, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Заза Джанашия, Александр Подшивалов, Роман Березовский, Тимофей Калачёв, Саркис Оганесян и другие футболисты из России и стран СНГ. В тренерский штаб сборной СССР войдут Эдуард Маркаров и Александр Мирзоян, в штаб "красно-белых" - Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Шавло.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
