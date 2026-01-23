Рейтинг@Mail.ru
Футбольный матч легенд памяти Симоняна пройдет 25 января - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:23 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/futbol-2069893085.html
Футбольный матч легенд памяти Симоняна пройдет 25 января
Футбольный матч легенд памяти Симоняна пройдет 25 января - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Футбольный матч легенд памяти Симоняна пройдет 25 января
Российский футбольный союз (РФС) и московский "Спартак" 25 января проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна, сообщается на сайте РФС. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T15:23:00+03:00
2026-01-23T15:23:00+03:00
футбол
москва
россия
никита симонян
андрей тихонов
егор титов
российский футбольный союз (рфс)
денис глушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057923363_0:11:900:517_1920x0_80_0_0_7361da0bca191306df2d848bee75383e.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057985676.html
москва
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057923363_75:0:816:556_1920x0_80_0_0_3d467201fdc739ed4a95522a38be949e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
москва, россия, никита симонян, андрей тихонов, егор титов, российский футбольный союз (рфс), денис глушаков, роман шишкин, александр самедов, спартак москва
Футбол, Москва, Россия, Никита Симонян, Андрей Тихонов, Егор Титов, Российский футбольный союз (РФС), Денис Глушаков, Роман Шишкин, Александр Самедов, Спартак Москва
Футбольный матч легенд памяти Симоняна пройдет 25 января

Футбольный матч легенд памяти Симоняна пройдет 25 января в манеже "Сокольники"

© Фото : ФК "Спартак"Никита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : ФК "Спартак"
Никита Симонян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и московский "Спартак" 25 января проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна, сообщается на сайте РФС.
Игра между сборной СССР и "Спартаком" пройдет в манеже "Сокольники" в Москве и начнется в 11:30.
В игре примут участие Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Роман Шишкин, Александр Самедов, Никита Баженов, Сергей Кирьяков, Игорь Колыванов, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Заза Джанашия, Александр Подшивалов, Роман Березовский, Тимофей Калачёв, Саркис Оганесян и другие футболисты из России и стран СНГ. В тренерский штаб сборной СССР войдут Эдуард Маркаров и Александр Мирзоян, в штаб "красно-белых" - Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Шавло.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин назвал Симоняна легендой футбола
27 ноября 2025, 12:33
 
ФутболМоскваРоссияНикита СимонянАндрей ТихоновЕгор ТитовРоссийский футбольный союз (РФС)Денис ГлушаковРоман ШишкинАлександр СамедовСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала