В РФБ назвали причины скандального отъезда российского баскетболиста в США

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Дело российского баскетболиста, выступавшего за "Локомотив-Кубань", Кирилла Елатонцева, уехавшего играть в США при действующем контракте с клубом, является нехорошим прецедентом в отечественном баскетболе, оно должно быть рассмотрено с разных углов, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"Когда будет какое-то решение, нам надо будет посмотреть на это с разных углов. "Локомотив" - важная часть нашего клубного баскетбола. Но мы не можем занимать позицию только клуба. Кирилл Елатонцев - тоже важная часть нашего баскетбола. Поэтому этот вопрос должен быть очень внимательно рассмотрен. Но мне очень грустно, что клуб и воспитанник клуба не смогли быть на одной волне и такая ситуация произошла", - добавил президент РФБ.