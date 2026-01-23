https://ria.ru/20260123/elatontsev-2069779282.html
В РФБ назвали причины скандального отъезда российского баскетболиста в США
В РФБ назвали причины скандального отъезда российского баскетболиста в США
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Дело российского баскетболиста, выступавшего за "Локомотив-Кубань", Кирилла Елатонцева, уехавшего играть в США при действующем контракте с клубом, является нехорошим прецедентом в отечественном баскетболе, оно должно быть рассмотрено с разных углов, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Елатонцев в ноябре 2025 года покинул расположение российского клуба и отправился играть за команду Университета Оклахомы. "Локомотив-Кубань" направил официальные обращения по этому поводу в РФБ
, Международную федерацию баскетбола (FIBA
) и Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA).
"Это очень деликатная тема и для нас, и для клуба, и для игрока. Несомненно, это очень большой конфликт и нехороший прецедент. Но такого сейчас становится много из-за того, что студенческий баскетбол в Америке
находится в правовом поле, которое еще не урегулировано. То, что появилась возможность приглашать игроков и платить за это деньги, открыло ящик Пандоры. И многие игроки с контрактами или без уехали. Пока решения в юридическом поле нет. У РФБ же есть регламент, который мы обязаны выполнять. Мы идем по нему. Сейчас проконсультировались с клубом, посмотрели контракт, и в ближайшее время будет разбирательство в национальном центре спортивного арбитража", - сказал Кириленко
.
Елатонцев - воспитанник клуба "Локомотив-Кубань". В 2023 году баскетболист стал серебряным призером Единой лиги ВТБ
.
"Когда будет какое-то решение, нам надо будет посмотреть на это с разных углов. "Локомотив" - важная часть нашего клубного баскетбола. Но мы не можем занимать позицию только клуба. Кирилл Елатонцев - тоже важная часть нашего баскетбола. Поэтому этот вопрос должен быть очень внимательно рассмотрен. Но мне очень грустно, что клуб и воспитанник клуба не смогли быть на одной волне и такая ситуация произошла", - добавил президент РФБ.