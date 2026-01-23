https://ria.ru/20260123/arshavin-2069881530.html
Суд продолжит рассмотрение иска Аршавина по алиментам 28 января
Савеловский районный суд Москвы 28 января продолжит рассматривать иск экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
