Суд продолжит рассмотрение иска Аршавина по алиментам 28 января
14:35 23.01.2026 (обновлено: 14:36 23.01.2026)
Суд продолжит рассмотрение иска Аршавина по алиментам 28 января
Суд продолжит рассмотрение иска Аршавина по алиментам 28 января
Суд продолжит рассмотрение иска Аршавина по алиментам 28 января

Суд 28 января продолжит рассмотрение иска Аршавина об уменьшении алиментов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Андрей Аршавин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы 28 января продолжит рассматривать иск экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Следующее судебное заседание назначено на 28 января", - сказала собеседница агентства.
Заседания проходят в закрытом режиме. Представители обеих сторон в пятницу после заседания отказались дать комментарии корреспонденту РИА Новости.
Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.
"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду
4 января, 08:00
 
