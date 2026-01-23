Рейтинг@Mail.ru
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин перешел в "Амур" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:04 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/antipin-2069903244.html
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин перешел в "Амур"
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин перешел в "Амур" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин перешел в "Амур"
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешел из тольяттинской "Лады" в хабаровский "Амур" за денежную компенсацию, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T16:04:00+03:00
2026-01-23T16:04:00+03:00
хоккей
спорт
виктор антипин
амур
лада
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155771/28/1557712823_0:33:223:158_1920x0_80_0_0_693419d4c915f948bb55b25587b96635.png
https://ria.ru/20260123/ignat-2069863671.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155771/28/1557712823_0:12:223:179_1920x0_80_0_0_3ac784f29f24e8d6ece2e0cda9c6d31b.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виктор антипин, амур, лада, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Виктор Антипин, Амур, Лада, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин перешел в "Амур"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин перешел из "Лады" в "Амур"

© ФотоЛоготип ХК "Амур"
Логотип ХК Амур - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото
Логотип ХК "Амур". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешел из тольяттинской "Лады" в хабаровский "Амур" за денежную компенсацию, сообщает Telegram-канал дальневосточного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Антипин является воспитанником хоккейной школы магнитогорского "Металлурга", с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Всего в КХЛ провел 766 матчей и набрал 238 очков (78 шайб + 160 результативных передач). В составе сборной России является серебряным и дважды - бронзовым призером чемпионатов мира.
На счету 33-летнего защитника 47 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Баффало Сейбрз" в сезоне-2017/18, в которых он набрал 10 очков.
Хоккеист московского Спартака - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Хоккеист Коротких перешел в "Спартак" из "Амура"
Вчера, 13:50
 
ХоккейСпортВиктор АнтипинАмурЛадаМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    1
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала