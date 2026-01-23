Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин перешел в "Амур"

https://ria.ru/20260123/antipin-2069903244.html
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешел из тольяттинской "Лады" в хабаровский "Амур" за денежную компенсацию, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
хоккей
спорт
виктор антипин
амур
лада
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
