"Ювентус" обыграл "Бенфику" Моуринью и обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Итальянский "Ювентус" обыграл португальскую "Бенфику" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Кефрен Тюрам (55-я минута) и Вестон Маккенни (64).

На 81-й минуте пенальти не сумел реализовать нападающий гостей Вангелис Павлидис.

"Ювентус" с 12 очками занимает 15-е место в таблице, клуб гарантировал себе участие в плей-офф. Команда Жозе Моуринью с 6 очками располагается на 29-й строчке.