"Ювентус" обыграл "Бенфику" Моуринью и обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ
Итальянский "Ювентус" обыграл португальскую "Бенфику" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Итальянский "Ювентус" обыграл португальскую "Бенфику" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Кефрен Тюрам (55-я минута) и Вестон Маккенни (64).
На 81-й минуте пенальти не сумел реализовать нападающий гостей Вангелис Павлидис.
"Ювентус" с 12 очками занимает 15-е место в таблице, клуб гарантировал себе участие в плей-офф. Команда Жозе Моуринью с 6 очками располагается на 29-й строчке.
В заключительном туре итальянский клуб сыграет в гостях с "Монако", "Бенфика" примет испанский "Реал". Все матчи восьмого тура пройдут 28 января.