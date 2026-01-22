Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" обыграл "Бенфику" Моуринью и обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ
Футбол
 
00:56 22.01.2026 (обновлено: 01:06 22.01.2026)
"Ювентус" обыграл "Бенфику" Моуринью и обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ
"Ювентус" обыграл "Бенфику" Моуринью и обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ
Итальянский "Ювентус" обыграл португальскую "Бенфику" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
спорт, жозе моуринью, ювентус, бенфика, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Жозе Моуринью, Ювентус, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА
"Ювентус" обыграл "Бенфику" Моуринью и обеспечил себе место в плей-офф ЛЧ

"Ювентус" обыграл "Бенфику" и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов

Жозе Моуринью
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Итальянский "Ювентус" обыграл португальскую "Бенфику" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Кефрен Тюрам (55-я минута) и Вестон Маккенни (64).
На 81-й минуте пенальти не сумел реализовать нападающий гостей Вангелис Павлидис.
Лига чемпионов УЕФА
21 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ювентус
2 : 0
Бенфика
55‎’‎ • Хефрен Тюрам
64‎’‎ • Уэстон Маккенни
"Ювентус" с 12 очками занимает 15-е место в таблице, клуб гарантировал себе участие в плей-офф. Команда Жозе Моуринью с 6 очками располагается на 29-й строчке.
В заключительном туре итальянский клуб сыграет в гостях с "Монако", "Бенфика" примет испанский "Реал". Все матчи восьмого тура пройдут 28 января.
"Реал" со счетом 6:1 разгромил "Монако" Головина в матче ЛЧ
21 января, 01:00
 
ФутболСпортЖозе МоуриньюЮвентусБенфикаЛига чемпионов 2025-2026
 
