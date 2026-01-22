Рейтинг@Mail.ru
"Пойду выпью пива": Вавринка о восстановлении после матча Australian Open
Теннис
 
14:59 22.01.2026 (обновлено: 15:39 22.01.2026)
"Пойду выпью пива": Вавринка о восстановлении после матча Australian Open
спорт, австралия, мельбурн, роджер федерер, australian open
"Пойду выпью пива": Вавринка о восстановлении после матча Australian Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка заявил, что собирается выпить пива после выхода в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В четверг в матче второго круга 40-летний Вавринка одержал победу над французом Артюром Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).
«
"Я не только получаю удовольствие, но и заряжаюсь энергией. Вы же знаете, что я уже не молод, поэтому мне нужна от вас дополнительная энергия. Не знаю, как буду восстанавливаться, но я невероятно счастлив. Может, пойду выпью пива, я его заслужил", - приводит слова Вавринки сайт Australian Open.
"Это мой последний Открытый чемпионат Австралии, поэтому стараюсь продержаться как можно дольше. Я всегда буду бороться, выкладываться на корте на все сто, стараться изо всех сил и стремиться к большему", - добавил спортсмен.
Вавринка - бывшая третья ракетка мира. Он является победителем Олимпиады 2008 года в паре с Роджером Федерером, обладателем 19 титулов турниров ATP (16 - в одиночном разряде), а также победителем Открытого чемпионата Австралии (2014), "Ролан Гаррос" (2015) и US Open (2016).
