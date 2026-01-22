Рейтинг@Mail.ru
"Сезон на волоске": тренер "Вашингтона" признал ужасное положение команды
22.01.2026
"Сезон на волоске": тренер "Вашингтона" признал ужасное положение команды
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что для его команды сезон висит на волоске.
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что для его команды сезон висит на волоске.
В четверг "Вашингтон" уступил "Ванкувер Кэнакс" (3:4), позволив худшей команде Западной конференции прервать 11-матчевую серию поражений. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей, безголевая серия россиянина составляет пять игр. "Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд и идет на шестом месте в Столичном дивизионе.
«
"Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами, отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы участвуем в плей-офф Кубка Стэнли. Я ненавижу использовать этот прием в регулярном сезоне, никогда не стоит раздувать эту тему в январе, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной яме, если в ближайшее время не добьемся результатов", - цитирует Карбери сайт лиги.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Громкий провал клуба Овечкина: "Вашингтон" проиграл худшей команде НХЛ!
