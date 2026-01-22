"Сезон на волоске": тренер "Вашингтона" признал ужасное положение команды

«

"Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами, отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы участвуем в плей-офф Кубка Стэнли. Я ненавижу использовать этот прием в регулярном сезоне, никогда не стоит раздувать эту тему в январе, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной яме, если в ближайшее время не добьемся результатов", - цитирует Карбери сайт лиги.