"Сезон на волоске": тренер "Вашингтона" признал ужасное положение команды
"Сезон на волоске": тренер "Вашингтона" признал ужасное положение команды - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Сезон на волоске": тренер "Вашингтона" признал ужасное положение команды
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что для его команды сезон висит на волоске. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Тренер Карбери заявил, что для "Вашингтона" сезон висит на волоске