Хачанов вышел в третий круг Australian Open
Теннис
 
07:53 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tennis-2069480763.html
Хачанов вышел в третий круг Australian Open
Хачанов вышел в третий круг Australian Open
Хачанов вышел в третий круг Australian Open
Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
2026-01-22T07:53:00+03:00
2026-01-22T07:53:00+03:00
теннис
спорт
австралия
карен хачанов
australian open
лоренцо сонего
мельбурн
италия
https://ria.ru/20260122/tennis-2069479831.html
австралия
мельбурн
италия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
спорт, австралия, карен хачанов, australian open, лоренцо сонего, мельбурн, италия
Теннис, Спорт, Австралия, Карен Хачанов, Australian Open, Лоренцо Сонего, Мельбурн, Италия
Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Карен Хачанов
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго раунда посеянный под 15-м номером Хачанов нанес поражение американцу Нишешу Басаваредди со счетом 6:1, 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.
Российская теннисистка Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Калинская и Селехметьева вышли в третий раунд Australian Open
Вчера, 07:42
В третьем круге 29-летний Хачанов сыграет с итальянцем Лусиано Дардери (22-й номер посева), который ранее обыграл аргентинца Себастьяна Баеса - 6:3, 1:6, 6:4, 6:3.
Результаты других матчей:
Лоренцо Музетти (Италия, 5) - Лоренцо Сонего (Италия) - 6:3, 6:3, 6:4;
Якуб Меншик (Чехия, 16) - Рафаэль Ходар (Испания) - 6:2, 6:4, 6:4;
Валантен Вашро (Монако, 30) - Ринки Хиджиката (Австралия) - 6:1, 6:3, 4:6, 6:2;
Бен Шелтон (США, 8) - Дэйн Суини (Австралия) - 6:3, 6:2, 6:2.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
22 января 2026 • начало в 03:15
Завершен
Карен Хачанов
3 : 06:16:46:3
Нишеш Басаваредди
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАвстралияКарен ХачановAustralian OpenЛоренцо СонегоМельбурнИталия
 
Матч-центр
 
