Тарасова сравнила композиции российских и американских фигуристов
Тарасова сравнила композиции российских и американских фигуристов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Тарасова сравнила композиции российских и американских фигуристов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что композиции у ведущих российских спортсменов по качеству подготовки...
2026-01-22T16:49:00+03:00
фигурное катание
россия
ссср
сша
татьяна тарасова
тамара москвина
зимние олимпийские игры 2026
чемпионат россии (женщины)
россия
ссср
сша
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что композиции у ведущих российских спортсменов по качеству подготовки выглядят лучше, чем у американских оппонентов.
Чемпионат России
прошел в декабре 2025 года, в США
аналогичные соревнования состоялись в январе нынешнего года. Под руководством Тарасовой
спортсмены семь раз побеждали на Олимпийских играх и завоевали 41 награду высшего достоинства на чемпионатах мира и Европы.
"Мы выигрываем у американцев в программах. Это точно. В произвольных, во всех. Потому что, на мой взгляд, композиции у нас лучше, если брать шесть лучших пар у нас и у них. И это очень важно видеть, правильно? Видеть и понять, чем нам надо будет брать в следующий раз, когда нас выпустят на международные соревнования. К сожалению, нас выпускать не спешат. У нас (недавно) прошел прекрасный чемпионат России, он был хорошим в каждом виде программы", - сказала Тарасова.
"Сейчас спортсменов готовит и молодое поколение тренеров, и мы, специалисты, еще живы и не сидим с закрытыми ртами. И все работают, и Тамара Москвина
работает, и Леша Мишин работает. И я тоже работаю. Я конкретно никого не тренирую, но каждому из выдающихся тренеров я могу задать вопросы. А это тоже большое дело, наверное. С каждым из них я могу разговаривать обо всем и смотреть за выступлениями их спортсменов", - отметила собеседница агентства.