Тарасова сравнила композиции российских и американских фигуристов

"Мы выигрываем у американцев в программах. Это точно. В произвольных, во всех. Потому что, на мой взгляд, композиции у нас лучше, если брать шесть лучших пар у нас и у них. И это очень важно видеть, правильно? Видеть и понять, чем нам надо будет брать в следующий раз, когда нас выпустят на международные соревнования. К сожалению, нас выпускать не спешат. У нас (недавно) прошел прекрасный чемпионат России, он был хорошим в каждом виде программы", - сказала Тарасова.