Тарасова сравнила композиции российских и американских фигуристов
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:49 22.01.2026
Тарасова сравнила композиции российских и американских фигуристов
Тарасова сравнила композиции российских и американских фигуристов
россия, ссср, сша, татьяна тарасова, тамара москвина, зимние олимпийские игры 2026, чемпионат россии (женщины)
Фигурное катание, Россия, СССР, США, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Зимние Олимпийские игры 2026, Чемпионат России (женщины)
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что композиции у ведущих российских спортсменов по качеству подготовки выглядят лучше, чем у американских оппонентов.
Чемпионат России прошел в декабре 2025 года, в США аналогичные соревнования состоялись в январе нынешнего года. Под руководством Тарасовой спортсмены семь раз побеждали на Олимпийских играх и завоевали 41 награду высшего достоинства на чемпионатах мира и Европы.
"Мы выигрываем у американцев в программах. Это точно. В произвольных, во всех. Потому что, на мой взгляд, композиции у нас лучше, если брать шесть лучших пар у нас и у них. И это очень важно видеть, правильно? Видеть и понять, чем нам надо будет брать в следующий раз, когда нас выпустят на международные соревнования. К сожалению, нас выпускать не спешат. У нас (недавно) прошел прекрасный чемпионат России, он был хорошим в каждом виде программы", - сказала Тарасова.
"Сейчас спортсменов готовит и молодое поколение тренеров, и мы, специалисты, еще живы и не сидим с закрытыми ртами. И все работают, и Тамара Москвина работает, и Леша Мишин работает. И я тоже работаю. Я конкретно никого не тренирую, но каждому из выдающихся тренеров я могу задать вопросы. А это тоже большое дело, наверное. С каждым из них я могу разговаривать обо всем и смотреть за выступлениями их спортсменов", - отметила собеседница агентства.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Наш олимпиец втоптал конкурентов: как понимать немыслимые баллы Гуменника
Вчера, 15:40
 
Фигурное катание Россия СССР США Татьяна Тарасова Тамара Москвина Зимние Олимпийские игры 2026 Чемпионат России (женщины)
 
