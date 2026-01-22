https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069712965.html
Стало известно, когда тело погибшего в Турции пловца могут перевезти в РФ
Стало известно, когда тело погибшего в Турции пловца могут перевезти в РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Тело погибшего российского пловца Николая Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
"Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда", - сказала Свечникова.
Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта, 24 августа 2025 года участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. 20 января агентство IHA сообщило, что в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного мужчины. Позднее родственница спортсмена Алена Караман в комментарии РИА Новости сообщила, что родители Свечникова опознали его тело. ДНК-тест также подтвердил, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову.