Стало известно, когда тело погибшего в Турции пловца могут перевезти в РФ

23:02 22.01.2026 (обновлено: 23:03 22.01.2026)
Тело погибшего российского пловца Николая Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T23:02:00+03:00
2026-01-22T23:03:00+03:00
Тело погибшего в Турции пловца Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Тело погибшего российского пловца Николая Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
"Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда", - сказала Свечникова.
Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта, 24 августа 2025 года участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. 20 января агентство IHA сообщило, что в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного мужчины. Позднее родственница спортсмена Алена Караман в комментарии РИА Новости сообщила, что родители Свечникова опознали его тело. ДНК-тест также подтвердил, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову.
Генконсульство подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело Свечникова
Генконсульство подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело Свечникова
Вчера, 09:31
 
