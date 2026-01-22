Рейтинг@Mail.ru
"Севилья" отклонила предложение ЦСКА по трансферу Саласа, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:33 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/sevilja-2069632588.html
"Севилья" отклонила предложение ЦСКА по трансферу Саласа, пишут СМИ
"Севилья" отклонила предложение ЦСКА по трансферу Саласа, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Севилья" отклонила предложение ЦСКА по трансферу Саласа, пишут СМИ
Испанская "Севилья" отклонила предложение московского ЦСКА в размере 8 миллионов евро за переход футболиста Кике Саласа, сообщает La Jugada de Sevilla в соцсети РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T16:33:00+03:00
2026-01-22T16:33:00+03:00
футбол
спорт
испания
трансферы в рпл
севилья
пфк цска
чемпионат испании по футболу
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807756912_0:0:1968:1106_1920x0_80_0_0_35ad298b65c89a0a0d44ed1d5dc2892f.jpg
https://ria.ru/20260121/tsska-2069343100.html
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807756912_99:0:1782:1262_1920x0_80_0_0_7a59a686ffedb6c685c5feea5d59ee06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, испания, трансферы в рпл, севилья, пфк цска, чемпионат испании по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Испания, Трансферы в РПЛ, Севилья, ПФК ЦСКА, Чемпионат Испании по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Севилья" отклонила предложение ЦСКА по трансферу Саласа, пишут СМИ

"Севилья" отклонила предложение ЦСКА в размере 8 млн евро за трансфер Саласа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики ЦСКА
Болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Болельщики ЦСКА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Испанская "Севилья" отклонила предложение московского ЦСКА в размере 8 миллионов евро за переход футболиста Кике Саласа, сообщает La Jugada de Sevilla в соцсети X.
По информации источника, клуб посчитал сумму недостаточной, полагая, что Салас сможет увеличить свою стоимость к лету. При этом "Севилья" не рассматривает вариант продажи защитника для финансирования новых трансферов.
Саласу 23 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил один гол. Испанец является воспитанником "Севильи" и выступает за взрослую команду с января 2023 года. На его счету 82 матча и восемь голов в составе клуба.
В январе 2025 года Салас был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном со ставками. По сообщениям СМИ, в мае полиция доказала, что испанец вступил в сговор, в ходе которого он передавал информацию о составе команды, чтобы его сообщники делали ставки, а также давал наводки на наиболее вероятные события в отдельных играх. Также футболист намеренно зарабатывал желтые карточки в матчах чемпионата Испании, после чего получал часть прибыли. Если Салас будет признан виновным в мошенничестве, ему может грозить тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет.
Родриго Вильягра - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ЦСКА объявил об уходе Вильягры в аренду
21 января, 16:11
 
ФутболСпортИспанияТрансферы в РПЛСевильяПФК ЦСКАЧемпионат Испании по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала