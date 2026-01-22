"Севилья" отклонила предложение ЦСКА по трансферу Саласа, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Испанская "Севилья" отклонила предложение московского ЦСКА в размере 8 миллионов евро за переход футболиста Кике Саласа, сообщает La Jugada de Sevilla в соцсети X.
По информации источника, клуб посчитал сумму недостаточной, полагая, что Салас сможет увеличить свою стоимость к лету. При этом "Севилья" не рассматривает вариант продажи защитника для финансирования новых трансферов.
Саласу 23 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил один гол. Испанец является воспитанником "Севильи" и выступает за взрослую команду с января 2023 года. На его счету 82 матча и восемь голов в составе клуба.
В январе 2025 года Салас был арестован по подозрению в мошенничестве, связанном со ставками. По сообщениям СМИ, в мае полиция доказала, что испанец вступил в сговор, в ходе которого он передавал информацию о составе команды, чтобы его сообщники делали ставки, а также давал наводки на наиболее вероятные события в отдельных играх. Также футболист намеренно зарабатывал желтые карточки в матчах чемпионата Испании, после чего получал часть прибыли. Если Салас будет признан виновным в мошенничестве, ему может грозить тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет.
