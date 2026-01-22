Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
Футбол
 
12:52 22.01.2026
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
Калининградская "Балтика" приняла предложение московского "Спартака" по переходу российского защитника Владислава Сауся, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ

Журналист Карпов: "Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Саусь (Балтика) и Данил Круговой (ЦСКА)
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Калининградская "Балтика" приняла предложение московского "Спартака" по переходу российского защитника Владислава Сауся, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Сумма сделки составит 350 млн рублей. Отмечается, что ранее "Балтика" отклонила предложение "Спартака" в размере 250 млн.
Саусю 22 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение
13 января, 11:38
