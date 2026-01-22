https://ria.ru/20260122/saus-2069546402.html
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
Калининградская "Балтика" приняла предложение московского "Спартака" по переходу российского защитника Владислава Сауся, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся, пишут СМИ
Журналист Карпов: "Балтика" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Сауся