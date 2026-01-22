Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина вышла в третий круг Australian Open
Теннис
 
14:49 22.01.2026 (обновлено: 15:43 22.01.2026)
Рыбакина вышла в третий круг Australian Open
Рыбакина вышла в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Рыбакина вышла в третий круг Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Рыбакина вышла в третий круг Australian Open

Пятая ракетка мира Рыбакина обыграла Грачеву на турнире Australian Open

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Елена Рыбакина. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
22 января 2026 • начало в 13:25
Завершен
Елена Рыбакина
2 : 07:56:2
Варвара Грачева
Календарь Турнирная таблица История встреч
Посеянная под пятым номером Рыбакина обыграла уроженку подмосковного Жуковского Варвару Грачеву (77-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), представляющую Францию со счетом 7:5, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
В третьем круге Рыбакина сыграет с чешкой Терезой Валентовой.
В других матчах японка Наоми Осака обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:3, 4:6, 6:2, а представительница Чехии Никола Бартюнькова (126-е место в рейтинге WTA) одержала победу над десятой ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич - 6:3, 0:6, 6:4.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Рублев пробился в третий круг Australian Open
21 января, 07:19
 
Теннис
 
