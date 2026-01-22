https://ria.ru/20260122/rybakina-2069591664.html
Рыбакина вышла в третий круг Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T14:49:00+03:00
2026-01-22T14:49:00+03:00
2026-01-22T15:43:00+03:00
Пятая ракетка мира Рыбакина обыграла Грачеву на турнире Australian Open