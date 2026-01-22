Рейтинг@Mail.ru
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/nagovitsyna-2069482790.html
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист
Найти тело оставшейся на склоне пика Победы в Киргизии альпинистки из РФ Натальи Наговицыной не составит труда, такое мнение выразил РИА Новости президент... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T08:23:00+03:00
2026-01-22T08:23:00+03:00
киргизия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036558826_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_0fb4a60f4676dba6c01e4c8b8c716fd2.jpg
https://ria.ru/20260122/nagovitsyna-2069480597.html
https://ria.ru/20250909/alpinist-2040588809.html
киргизия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036558826_131:0:1600:1102_1920x0_80_0_0_f6b55ea7b1de2ff5a7e0eab556ab2821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
киргизия, россия
Киргизия, Россия
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист

Кубатов: найти тело альпинистки Наговицыной на пике Победы не составит труда

CC BY-SA 4.0 / Jaan Künnap / Khan Tengri 87Пик Победы
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Jaan Künnap / Khan Tengri 87
Пик Победы. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Найти тело оставшейся на склоне пика Победы в Киргизии альпинистки из РФ Натальи Наговицыной не составит труда, такое мнение выразил РИА Новости президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной
Вчера, 07:51
"Палатка достаточно плотно зафиксирована. Я думаю, что палатка сохранится, но, возможно, она будет полностью разорвана. Но если тело Наговицыной там, то оно никуда не улетит и не сорвется, потому что оно находится в ложбине самой скалы Птица. Оно в таком небольшом углублении. Точно в июле или августе будет понятно. Если бы палатка находилась на опасном гребне или на сложном в ветровом плане месте, то была бы вероятность, что она могла или на китайскую, или на кыргызскую сторону улететь", - рассказал альпинист.
Кубатов ранее отметил, что найти Наговицыну удастся не раньше второй половины лета 2026 года, когда на пике Победы вновь откроется сезон восхождений.
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Альпинист: подготовка для восхождения на пик Победы занимает от пяти лет
9 сентября 2025, 08:17
 
КиргизияРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала