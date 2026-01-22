https://ria.ru/20260122/nagovitsyna-2069482790.html
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист
Найти тело оставшейся на склоне пика Победы в Киргизии альпинистки из РФ Натальи Наговицыной не составит труда, такое мнение выразил РИА Новости президент... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T08:23:00+03:00
2026-01-22T08:23:00+03:00
2026-01-22T08:23:00+03:00
киргизия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036558826_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_0fb4a60f4676dba6c01e4c8b8c716fd2.jpg
https://ria.ru/20260122/nagovitsyna-2069480597.html
https://ria.ru/20250909/alpinist-2040588809.html
киргизия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036558826_131:0:1600:1102_1920x0_80_0_0_f6b55ea7b1de2ff5a7e0eab556ab2821.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист
Кубатов: найти тело альпинистки Наговицыной на пике Победы не составит труда
БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Найти тело оставшейся на склоне пика Победы в Киргизии альпинистки из РФ Натальи Наговицыной не составит труда, такое мнение выразил РИА Новости президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.
"Палатка достаточно плотно зафиксирована. Я думаю, что палатка сохранится, но, возможно, она будет полностью разорвана. Но если тело Наговицыной там, то оно никуда не улетит и не сорвется, потому что оно находится в ложбине самой скалы Птица. Оно в таком небольшом углублении. Точно в июле или августе будет понятно. Если бы палатка находилась на опасном гребне или на сложном в ветровом плане месте, то была бы вероятность, что она могла или на китайскую, или на кыргызскую сторону улететь", - рассказал альпинист.
Кубатов ранее отметил, что найти Наговицыну удастся не раньше второй половины лета 2026 года, когда на пике Победы вновь откроется сезон восхождений.