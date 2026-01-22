Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.

"Палатка достаточно плотно зафиксирована. Я думаю, что палатка сохранится, но, возможно, она будет полностью разорвана. Но если тело Наговицыной там, то оно никуда не улетит и не сорвется, потому что оно находится в ложбине самой скалы Птица. Оно в таком небольшом углублении. Точно в июле или августе будет понятно. Если бы палатка находилась на опасном гребне или на сложном в ветровом плане месте, то была бы вероятность, что она могла или на китайскую, или на кыргызскую сторону улететь", - рассказал альпинист.