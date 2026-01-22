Команда "Мерседес" представила гоночную ливрею на новый сезон

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Команда "Мерседес" на сайте представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата "Формулы-1".
Центральным элементом дизайна болида 2026 года W17 является динамичная зеленая линия, плавно спускающаяся по корпусу. Также использован переход от классического серебристого цвета к глубокому черному. Верхняя часть боковых понтонов выполнена с ромбовидными элементами, которые дополняют изображения трехлучевой звезды на кожухе двигателя.
"В 2026 году "Формулу-1" ждут значительные изменения, и мы готовы к этому переходу. Новый регламент требует инноваций и максимальной концентрации во всех областях. Наша работа над новым болидом, а также долгосрочная разработка силовой установки и современного устойчивого топлива отражают этот подход", - заявил исполнительный директор "Мерседеса" Тото Вольфф.
В сезоне-2026 "Мерседес" будут представлять британец Джордж Расселл и итальянец Андреа Кими Антонелли.
