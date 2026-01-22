Объявлены еще восемь участников Матча звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Голосование представителей СМИ и легенд баскетбольной Единой лиги ВТБ определило вторую восьмерку участников Матча звезд турнира, сообщается на сайте организации.
Матч звезд Лиги ВТБ пройдет 15 февраля на "ВТБ Арене". В рамках мероприятия состоится поединок между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги. По итогам второго этапа были определены еще по два игрока в заднюю и переднюю линии каждой из команд.
В заднюю линию команды "Звезд России" вошли Алексей Швед (УНИКС) и Георгий Жбанов ("Зенит"), в переднюю - Андрей Мартюк ("Зенит") и Андрей Зубков (МБА-МАИ). За команду "Звезд мира" в задней линии сыграют Мело Тримбл (ЦСКА) и Брэндан Адамс ("Парма"), в передней - Маркус Бингэм и Джален Рэйнольдс (оба -УНИКС).
Ранее по итогам голосования болельщиков были выбраны по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии команд.
Последние восемь участников Матча звезд получат специальное приглашение (wild card) по решению представителей Единой лиги ВТБ.