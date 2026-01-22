Тренер "Шанхайских драконов" рассказал о непростых для него месяцах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" канадец Митч Лав заявил, что последние месяцы были для него непростыми морально.
Уволенный из команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" из-за обвинений в домашнем насилии Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
"Я сфокусирован на работе в "Шанхайских драконах". Эту ситуацию (с обвинениями) я комментировать не буду. Я рад быть здесь. Да, последние месяцы были для меня непростыми морально. Но сейчас я сфокусирован на работе здесь, и я этому рад. Моя жена планирует в ближайшее время приехать в Россию. Пока что я тут один", - сказал Лав на пресс-конференции.
"Мы опираемся на факты. Никаких законодательных преследований и ограничений у Митча нет. Он прекрасный и замечательный человек, не только профессионал", - отметил генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых.
Лав с начала сезона-2023/24 работал тренером по игре в обороне в "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин. В октябре 2025 года специалист был отстранен НХЛ до конца сезона, а также отправлен клубом в отставку из-за обвинений в домашнем насилии. Сам тренер отрицал обвинения. До этого Лав работал в системе "Калгари Флэймз" в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.
