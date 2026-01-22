"Локомотив" заключил контракты с хоккеистами Сергеевым и Ивановым

Иванову 27 лет, он является воспитанником железнодорожников и играет в составе основной команды с 2017 года. Всего на его счету 537 матчей в КХЛ и 176 (73+103) очков. Форвард также стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне.