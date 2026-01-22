Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" заключил контракты с хоккеистами Сергеевым и Ивановым
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:59 22.01.2026 (обновлено: 20:22 22.01.2026)
"Локомотив" заключил контракты с хоккеистами Сергеевым и Ивановым
"Локомотив" заключил контракты с хоккеистами Сергеевым и Ивановым - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Локомотив" заключил контракты с хоккеистами Сергеевым и Ивановым
Ярославский "Локомотив" заключил новый контракт с российским защитником Андреем Сергеевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Локомотив" заключил контракты с хоккеистами Сергеевым и Ивановым

Клуб КХЛ "Локомотив" заключил новые контракты с хоккеистами Сергеевым и Ивановым

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" заключил новый контракт с российским защитником Андреем Сергеевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия соглашения с Сергеевым рассчитан до весны 2028 года. В текущем сезоне он провел 20 игр, в которых набрал 8 очков (1 гол + 7 передач).
Также клуб объявил о подписании нового соглашения с нападающим Георгием Ивановым. Его контракт будет действовать до конца сезона-2027/28. В текущем чемпионате он сыграл в 49 играх и набрал 22 (10+12) очка.
Сергееву 34 года. Он выступает за "Локомотив" с 2022 года. В составе ярославского клуба россиянин стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2024/25. Также в КХЛ защитник представлял московское "Динамо", нижнекамский "Нефтехимик", ханты-мансийскую "Югру", московский "Спартак", ЦСКА, и хабаровский "Амур". Всего на его счету 301 (64+237) результативное действие в 859 матчах лиги.
Иванову 27 лет, он является воспитанником железнодорожников и играет в составе основной команды с 2017 года. Всего на его счету 537 матчей в КХЛ и 176 (73+103) очков. Форвард также стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
