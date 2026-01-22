Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия обжалует отказ IIHF в допуске к международным соревнованиям
Хоккей
 
20:21 22.01.2026
Белоруссия обжалует отказ IIHF в допуске к международным соревнованиям
2026
Белоруссия обжалует отказ IIHF в допуске к международным соревнованиям

Федерация хоккея Белоруссии обжалует отказ IIHF в допуске к соревнованиям

МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) не согласна с решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных и клубных команд от участия в международных соревнованиях и обжалует его в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщается на официальном сайте ФХБ.
"Федерация хоккея Беларуси выражает решительное несогласие с решением Международной федерации хоккея о продлении отстранения сборных и клубных команд от участия в международных соревнованиях под эгидой организации, в связи с чем направляет открытое письмо в адрес совета IIHF", - говорится в заявлении.
ФХР не допустили до заседания совета IIHF
Вчера, 20:18
Вчера, 20:18
ФХБ подчеркивает, что данное решение было принято без каких-либо консультаций с организацией, несмотря на многочисленные просьбы, а также ФХБ не была предоставлена ​​возможность представить свою позицию и аргументы.
"Совет IIHF в очередной раз не предоставил никаких подтверждающих документов, анализа, используя лишь очень расплывчатое понятие "соображения безопасности", - говорится в документе.
Белорусская федерация считает, что решения совета IIHF с февраля 2022 года носят дискриминационный характер по отношению к белорусским хоккейным командам и членам сообщества и принимаются на национальной и политической почве.
"Мы считаем решения совета IIHF необоснованными, несправедливыми, незаконными, идущими вразрез с руководящими документами IIHF (включая устав, уставные нормы и кодекс честности IIHF), а также несоответствующими рекомендации МОК от 11 декабря 2025 года. ФХБ намерена защищать законные права и интересы своих членов путем обжалования решений IIHF, а также порядка принятия таких решений, используя дисциплинарные/апелляционные процедуры в рамках IIHF и CAS", - говорится в заявлении.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Все профукано": Фетисов разнес IIHF за издевательство над хоккеем России
Вчера, 14:45
Вчера, 14:45
 
