Белоруссия обжалует отказ IIHF в допуске к международным соревнованиям

МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) не согласна с решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных и клубных команд от участия в международных соревнованиях и обжалует его в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщается на официальном сайте ФХБ.