Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:16 22.01.2026 (обновлено: 08:43 22.01.2026)
Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069476745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ccd181322a3e64c617e94c94967b3b91.jpg
спорт, калгари, торонто мэйпл лифс, егор чинахов, евгений малкин, сидни кросби, калгари флэймз, питтсбург пингвинз, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Калгари, Торонто Мэйпл Лифс, Егор Чинахов, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Калгари Флэймз, Питтсбург Пингвинз, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Гол Чинахова и два очка Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Калгари"

© REUTERS / Sergei BelskiХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Sergei Belski
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Калгари, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У победителей отличились россияне Евгений Малкин (8-я минута), который еще отметился результативной передачей, и Егор Чинахов (33), а также Сидни Кросби (41) и Томас Новак (50). У хозяев шайбу забросил белорус Егор Шарангович (40).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
Калгари
1 : 4
Питтсбург
39:57 • Егор Шарангович
(Зак Уайтклауд, Кевин Бал)
07:49 • Евгений Малкин
(Райан Ши, Джек Ст. Ивани)
32:32 • Егор Чинахов
(Томас Новак, Евгений Малкин)
40:50 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Рикард Ракелл)
49:19 • Томас Новак
(Джек Ст. Ивани)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету 39-летнего Малкина в текущем сезоне 11 шайб и 26 передач в 34 матчах. Форвард поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. Он достиг отметки в 525 голов в карьере, опередив Брайана Троттье и догнав Мариана Госсу. Рекорд по голам в чемпионатах НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (917 голов).
24-летний Чинахов забросил четвертую шайбу в 11 матчах за "Питтсбург". Россиянин начал сезон в составе "Коламбус Блю Джекетс", в котором отметился 3 голами в 29 играх нынешнего регулярного чемпионата.
"Питтсбург" с 59 очками идет на втором месте в Столичном дивизионе, "Калгари" занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
Результаты других матчей:
"Торонто Мэйпл Лифс" - "Детройт Ред Уингз" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1);
"Колорадо Эвеланш" - "Анахайм Дакс" - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1);
"Юта Маммот" - "Филадельфия Флайерз" - 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0).
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Малкин вернулся! Русский гений поставил Америку на уши и насолил Овечкину
9 января, 06:45
 
