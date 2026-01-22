Малкин и Чинахов помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Калгари, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У победителей отличились россияне Евгений Малкин (8-я минута), который еще отметился результативной передачей, и Егор Чинахов (33), а также Сидни Кросби (41) и Томас Новак (50). У хозяев шайбу забросил белорус Егор Шарангович (40).
22 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
39:57 • Егор Шарангович
07:49 • Евгений Малкин
(Райан Ши, Джек Ст. Ивани)
32:32 • Егор Чинахов
40:50 • Брайан Раст
49:19 • Томас Новак
(Джек Ст. Ивани)
На счету 39-летнего Малкина в текущем сезоне 11 шайб и 26 передач в 34 матчах. Форвард поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. Он достиг отметки в 525 голов в карьере, опередив Брайана Троттье и догнав Мариана Госсу. Рекорд по голам в чемпионатах НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (917 голов).
24-летний Чинахов забросил четвертую шайбу в 11 матчах за "Питтсбург". Россиянин начал сезон в составе "Коламбус Блю Джекетс", в котором отметился 3 голами в 29 играх нынешнего регулярного чемпионата.
"Питтсбург" с 59 очками идет на втором месте в Столичном дивизионе, "Калгари" занимает седьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
Результаты других матчей:
"Торонто Мэйпл Лифс" - "Детройт Ред Уингз" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1);
"Колорадо Эвеланш" - "Анахайм Дакс" - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1);
"Юта Маммот" - "Филадельфия Флайерз" - 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0).