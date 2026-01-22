Рейтинг@Mail.ru
Дубль Кейна вывел "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
 
22.01.2026
Дубль Кейна вывел "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Дубль Кейна вывел "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Дубль Кейна вывел "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футболисты немецкой "Баварии" обыграли бельгийский "Юнион" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
футбол
спорт
гарри кейн
венсан компани
бавария
лига чемпионов уефа
юнион сент-жиллуаз
спорт, гарри кейн, венсан компани, бавария, лига чемпионов уефа, юнион сент-жиллуаз
Футбол, Спорт, Гарри Кейн, Венсан Компани, Бавария, Лига чемпионов УЕФА, Юнион Сент-Жиллуаз
Дубль Кейна вывел "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дубль Кейна помог "Баварии" обыграть "Юнион" и выйти в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Футболисты немецкой "Баварии" обыграли бельгийский "Юнион" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, дублем отметился Гарри Кейн (52, 55 - пенальти). На 80-й минуте английский форвард не реализовал 11-метровый.
Лига чемпионов УЕФА
21 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бавария
2 : 0
Юнион Сент-Жиллуаз
52‎’‎ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
55‎’‎ • Гарри Кейн (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 63-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Баварии" Ким Мин Джэ.
"Бавария" с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, команда Венсана Компани гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира вслед за английским "Арсеналом". "Юнион" (6 очков) идет вне зоны выхода в плей-офф, располагаясь на 31-й строчке.
В последнем матче "Бавария" сыграет на выезде с нидерландским ПСВ, бельгийский клуб примет итальянскую "Аталанту". Все матчи восьмого тура пройдут 28 января.
В другом матче дня английский "Ньюкасл" разгромил дома нидерландский ПСВ (3:0) и гарантировал себе выход в плей-офф. Клуб с 13 очками идет на седьмой позиции.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 2:3;
  • "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3;
  • "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр) - 1:0;
  • "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0;
  • "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4.
ФутболСпортГарри КейнВенсан КомпаниБаварияЛига чемпионов 2025-2026Юнион Сент-Жиллуаз
 
