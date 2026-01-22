Дубль Кейна вывел "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Футболисты немецкой "Баварии" обыграли бельгийский "Юнион" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, дублем отметился Гарри Кейн (52, 55 - пенальти). На 80-й минуте английский форвард не реализовал 11-метровый.
21 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
52’ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
55’ • Гарри Кейн (П)
На 63-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Баварии" Ким Мин Джэ.
"Бавария" с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, команда Венсана Компани гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира вслед за английским "Арсеналом". "Юнион" (6 очков) идет вне зоны выхода в плей-офф, располагаясь на 31-й строчке.
В другом матче дня английский "Ньюкасл" разгромил дома нидерландский ПСВ (3:0) и гарантировал себе выход в плей-офф. Клуб с 13 очками идет на седьмой позиции.
Результаты остальных матчей игрового дня:
- "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 2:3;
- "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3;
- "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр) - 1:0;
- "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0;
- "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4.