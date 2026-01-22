https://ria.ru/20260122/gumennik-2069671775.html
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ
Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко заявила РИА Новости, что у ее подопечного не должно возникнуть визовых проблем на зимних... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T18:41:00+03:00
2026-01-22T18:41:00+03:00
2026-01-22T18:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
санкт-петербург
россия
милан
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063698726_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_608d1fdd1e3ef72707959e0622b67065.jpg
https://ria.ru/20260122/gumennik-2069609438.html
санкт-петербург
россия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063698726_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e8cc1d9a58ddf210c8f3c2f2d1ab78a1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санкт-петербург, россия, милан, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Санкт-Петербург, Россия, Милан, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ
Дайнеко: у Гуменника не должно возникнуть визовых проблем на Олимпиаде-2026