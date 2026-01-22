Рейтинг@Mail.ru
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Фигурное катание
 
18:41 22.01.2026 (обновлено: 18:45 22.01.2026)
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ
спорт, санкт-петербург, россия, милан, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Санкт-Петербург, Россия, Милан, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
В команде Гуменника ответили на вопрос о возможных проблемах с визой на ОИ

Дайнеко: у Гуменника не должно возникнуть визовых проблем на Олимпиаде-2026

Петр Гуменник
Петр Гуменник
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко заявила РИА Новости, что у ее подопечного не должно возникнуть визовых проблем на зимних Олимпийских играх 2026 года.
В четверг Гуменник одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге с результатом выше рекорда России. После проката он заявил журналистам, что его "все убеждают, что виза не нужна, что его так как‑то пропустят, ведь он олимпиец".
"Поскольку Петр прошел квалификационный турнир, то у него электронная виза, которая входит в его аккредитацию на Олимпиаде", - заявила Дайнеко.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Аделия Петросян получили приглашения на Олимпиаду.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Наш олимпиец втоптал конкурентов: как понимать немыслимые баллы Гуменника
Вчера, 15:40
 
Фигурное катаниеСпортСанкт-ПетербургРоссияМиланАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
