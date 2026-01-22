https://ria.ru/20260122/gumennik-2069581879.html
Гуменник заявил, что не собирается получать визу в Италию перед Олимпиадой
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил журналистам, что ему говорят об отсутствии необходимости в получении итальянской визы на зимние Игры 2026 года из-за статуса олимпийца.
В четверг Гуменник одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге, показав результат по набранным очкам, превышающий рекорд России в мужском одиночном катании. Турнир стал последней возможностью для фигуриста проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.
"Меня все убеждают, что мне виза не нужна, что меня так как‑то пропустят, ведь я олимпиец. Вот я уже всех переспросил на всякий случай, все мне говорят, что не нужна. Надеюсь, что это правда", - рассказал Гуменник.
"Тренер Вероника Анатольевна Дайнеко последние несколько дней как раз активно занималась визой, ездила в визовый центр, так что у нее будет виза", - добавил спортсмен.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Аделия Петросян получили приглашения на Олимпиаду.