Гуменник заявил, что не собирается получать визу в Италию перед Олимпиадой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:24 22.01.2026
Гуменник заявил, что не собирается получать визу в Италию перед Олимпиадой
Гуменник заявил, что не собирается получать визу в Италию перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Гуменник заявил, что не собирается получать визу в Италию перед Олимпиадой
Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил журналистам, что ему говорят об отсутствии необходимости в получении итальянской визы на... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
2026
Новости
пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник заявил, что не собирается получать визу в Италию перед Олимпиадой

Фигурист Гуменник: все мне говорят, что виза в Италию не нужна, ведь я олимпиец

Фигурное катание. Гран-при России "Волжский пируэт". Мужчины. Произвольная программа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Фигурное катание. Гран-при России Волжский пируэт. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил журналистам, что ему говорят об отсутствии необходимости в получении итальянской визы на зимние Игры 2026 года из-за статуса олимпийца.
В четверг Гуменник одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге, показав результат по набранным очкам, превышающий рекорд России в мужском одиночном катании. Турнир стал последней возможностью для фигуриста проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.
"Меня все убеждают, что мне виза не нужна, что меня так как‑то пропустят, ведь я олимпиец. Вот я уже всех переспросил на всякий случай, все мне говорят, что не нужна. Надеюсь, что это правда", - рассказал Гуменник.
"Тренер Вероника Анатольевна Дайнеко последние несколько дней как раз активно занималась визой, ездила в визовый центр, так что у нее будет виза", - добавил спортсмен.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Гуменник признал, что Малинин недосягаем для других фигуристов
Вчера, 14:19
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Аделия Петросян получили приглашения на Олимпиаду.
 
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
 
