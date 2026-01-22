https://ria.ru/20260122/futbol-2069710655.html
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы
Греческий футбольный клуб ПАОК обыграл испанский "Бетис" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы
ПАОК с Оздоевым обыграл "Бетис" и вышел в плей-офф Лиги Европы