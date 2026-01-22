Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы
Футбол
 
22:45 22.01.2026 (обновлено: 06:31 23.01.2026)
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы
Греческий футбольный клуб ПАОК обыграл испанский "Бетис" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, магомед оздоев, федор чалов, андрия живкович, бетис, паок, фейенорд, лига европы уефа
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы

ПАОК с Оздоевым обыграл "Бетис" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК обыграл испанский "Бетис" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча в Салониках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, отличились Андрия Живкович (67-я минута) и Йоргос Якумакис (86, с пенальти).
ПАОК
2 : 0
Бетис
67‎’‎ • Андрия Живкович
(Георгиос Якумакис)
86‎’‎ • Георгиос Якумакис (П)
Российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев вышел в старте и провел на поле 88 минут, на 51-й минуте он получил желтую карточку. Нападающий Федор Чалов не вошел в заявку на матч.
ПАОК набрал 12 очков и занимает 12-е место в таблице, команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. "Бетис" (14 очков) потерпел первое поражение и с 14 очками идет пятым.
В восьмом туре греческая команда сыграет на выезде с французским "Лионом", "Бетис" примет нидерландский "Фейенорд". Все матчи заключительного игрового дня основного этапа пройдут 29 января.
ФутболСпортМагомед ОздоевФедор ЧаловАндрия ЖивковичБетисПАОКФейенордЛига Европы 2025-2026
 
