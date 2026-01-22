Федор Емельяненко рассказал о конфликте с Pride из-за украинского флага

«

"Мне в первых двух боях в Pride мне выставили украинский флаг. Я им говорю: "Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин". - "А ты же родился на Украине". - "И что? Родился на Украине, но я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь". И вот второй бой - с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. И я им сказал: "Еще раз поставите, я к вам больше не приеду". Услышали", - заявил Емельяненко в интервью "Спорт-Экспрессу".