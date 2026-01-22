Рейтинг@Mail.ru
Федор Емельяненко рассказал о конфликте с Pride из-за украинского флага
Единоборства
 
21:24 22.01.2026
Федор Емельяненко рассказал о конфликте с Pride из-за украинского флага
Федор Емельяненко рассказал о конфликте с Pride из-за украинского флага
2026
спорт, федор емельяненко
Единоборства, Спорт, Федор Емельяненко
Федор Емельяненко рассказал о конфликте с Pride из-за украинского флага

Федор Емельяненко рассказал, что требовал от Pride не представлять его украинцем

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, как в 2002 году требовал у японского промоушена Pride прекратить представлять его как украинского бойца.
"Мне в первых двух боях в Pride мне выставили украинский флаг. Я им говорю: "Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин". - "А ты же родился на Украине". - "И что? Родился на Украине, но я русский, у меня паспорт, я россиянин всю жизнь". И вот второй бой - с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. И я им сказал: "Еще раз поставите, я к вам больше не приеду". Услышали", - заявил Емельяненко в интервью "Спорт-Экспрессу".

Емельяненко 48 лет, он является уроженцем города Рубежное (Луганская область). В 2023 году завершил профессиональную карьеру в ММА, за которую одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Он бывший чемпион промоушена Pride в тяжелом весе, неоднократно признавался различными экспертами и СМИ лучшим бойцом в истории ММА.
Федор Емельяненко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера по самбо
21 января, 16:04
 
ЕдиноборстваСпортФедор Емельяненко
 
