Рейтинг@Mail.ru
Быков прокомментировал намерение ФХР обжаловать решение IIHF о недопуске - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:16 22.01.2026 (обновлено: 15:40 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/bykov-2069602725.html
Быков прокомментировал намерение ФХР обжаловать решение IIHF о недопуске
Быков прокомментировал намерение ФХР обжаловать решение IIHF о недопуске - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Быков прокомментировал намерение ФХР обжаловать решение IIHF о недопуске
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, комментируя решение Федерации хоккея России (ФХР) обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T15:16:00+03:00
2026-01-22T15:40:00+03:00
хоккей
спорт
россия
белоруссия
вячеслав быков
михаил дегтярев
спортивный арбитражный суд (cas)
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156326/10/1563261062_0:473:2048:1625_1920x0_80_0_0_36666494df52456fa7e34ff38dca920c.jpg
https://ria.ru/20260122/fetisov-2069589836.html
россия
белоруссия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156326/10/1563261062_0:51:2049:1587_1920x0_80_0_0_b831e9055c8d53bcfae530faa01a1b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, белоруссия, вячеслав быков, михаил дегтярев, спортивный арбитражный суд (cas), международная федерация хоккея (iihf), федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Спорт, Россия, Белоруссия, Вячеслав Быков, Михаил Дегтярев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России (ФХР)
Быков прокомментировал намерение ФХР обжаловать решение IIHF о недопуске

Быков поддержал намерение ФХР обжаловать решение IIHF о недопуске юниоров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Быков
Вячеслав Быков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Быков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, комментируя решение Федерации хоккея России (ФХР) обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске на соревнования молодежных команд России, заявил РИА Новости, что организация обязана защищать интересы спортсменов.
В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в CAS решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России. Позднее IIHF сообщила, что рассмотрит вопрос о реинтеграции игроков до 18 лет из национальных сборных России и Белоруссии в свои чемпионаты в сезоне-2027/28 после оценки условий безопасности.
«
"В деятельность Федерации хоккея России входит защита интересов своих спортсменов, выступающих на международных соревнованиях", - ответил Быков на вопрос, стоит ли федерации бороться за участие в международных турнирах с помощью CAS.
Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Все профукано": Фетисов разнес IIHF за издевательство над хоккеем России
Вчера, 14:45
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияВячеслав БыковМихаил ДегтяревСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала