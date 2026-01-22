Быков прокомментировал намерение ФХР обжаловать решение IIHF о недопуске

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, комментируя решение Федерации хоккея России (ФХР) обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске на соревнования молодежных команд России, заявил РИА Новости, что организация обязана защищать интересы спортсменов.
В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в CAS решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России. Позднее IIHF сообщила, что рассмотрит вопрос о реинтеграции игроков до 18 лет из национальных сборных России и Белоруссии в свои чемпионаты в сезоне-2027/28 после оценки условий безопасности.
«
"В деятельность Федерации хоккея России входит защита интересов своих спортсменов, выступающих на международных соревнованиях", - ответил Быков на вопрос, стоит ли федерации бороться за участие в международных турнирах с помощью CAS.
Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.