Белых рассказал, где "Шанхайские драконы" могут провести следующий сезон - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Хоккей
 
12:31 22.01.2026
Белых рассказал, где "Шанхайские драконы" могут провести следующий сезон
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. "Шанхайские драконы" с высокой долей вероятности проведут следующий сезон в Санкт-Петербурге, заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Белых.
В июле 2025 года китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сообщил, что проведет сезон-2025/26 на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда объявила о смене названия на "Шанхайские драконы" и сохранении планов выступать в российском городе. С момента основания в 2016-м "Куньлунь" проводил домашние матчи в Китае, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае. Президент КХЛ Алексей Морозов в декабре сообщил, что в марте клуб проведет матч регулярного чемпионата в Шанхае.
"Следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведем в Питере. В марте состоятся матчи в Шанхае, которые будут для нас важными тестами. Надеюсь, что у многих будет возможность посетить Шанхай. Это один из топ-городов мира, его можно сравнивать с Москвой", - сказал Белых журналистам.
После 46 игр "Шанхайские драконы" с 43 очками занимают девятое место в таблице Западной конференции.
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник
Вчера, 11:47
 
ХоккейШанхайСанкт-ПетербургСергей БеловАлексей Морозов (хоккей)Шанхайские драконыСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Спорт
 
