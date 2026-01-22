Белых рассказал, где "Шанхайские драконы" могут провести следующий сезон

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. "Шанхайские драконы" с высокой долей вероятности проведут следующий сезон в Санкт-Петербурге, заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Белых.
В июле 2025 года китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сообщил, что проведет сезон-2025/26 на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда объявила о смене названия на "Шанхайские драконы" и сохранении планов выступать в российском городе. С момента основания в 2016-м "Куньлунь" проводил домашние матчи в Китае, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае. Президент КХЛ Алексей Морозов в декабре сообщил, что в марте клуб проведет матч регулярного чемпионата в Шанхае.
"Следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведем в Питере. В марте состоятся матчи в Шанхае, которые будут для нас важными тестами. Надеюсь, что у многих будет возможность посетить Шанхай. Это один из топ-городов мира, его можно сравнивать с Москвой", - сказал Белых журналистам.
После 46 игр "Шанхайские драконы" с 43 очками занимают девятое место в таблице Западной конференции.