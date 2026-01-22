"Тутберидзе знает, как надо". Авербух – о подготовке Петросян к Играм

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Отсутствие дополнительного старта перед Олимпийскими играми для фигуристки Аделии Петросян не должно беспокоить, тренерский штаб Этери Тутберидзе знает, как правильно подводить спортсменов к главным турнирам, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
После чемпионата России в декабре, где Петросян завоевала золотую медаль, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил РИА Новости, что для нее и еще одного российского участника Олимпиады Петра Гуменника федерация организует специальный новый турнир для проверки готовности к Играм. В январе источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ФФККР отказалась от такой идеи. На этой неделе Гуменник выступил на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге, Петросян среди его участниц не было.
"Сейчас нужна тишина, надо дать ребятам спокойно готовиться к Олимпиаде, - сказал Авербух, отвечая на вопрос, представляет ли отсутствие проверочного старта для Петросян повод для беспокойства. - У Аделии выдающийся тренерский штаб Этери Тутберидзе, и он уж точно знает, как правильно должно быть. Тренеры ведут ее по своему плану, по которому не раз приводили к успеху".
Зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортина д'Ампеццо 6-22 февраля.
