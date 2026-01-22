"Тутберидзе знает, как надо". Авербух – о подготовке Петросян к Играм

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Отсутствие дополнительного старта перед Олимпийскими играми для фигуристки Аделии Петросян не должно беспокоить, тренерский штаб Этери Тутберидзе знает, как правильно подводить спортсменов к главным турнирам, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.