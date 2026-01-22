Рейтинг@Mail.ru
Рууд вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:40 22.01.2026 (обновлено: 16:48 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/australia-2069634558.html
Рууд вышел в третий круг Australian Open
Рууд вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Рууд вышел в третий круг Australian Open
Норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T16:40:00+03:00
2026-01-22T16:48:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
хорватия
каспер рууд
хауме муньяр
марин чилич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882014400_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_29450d392c2cf7c910ec1fe2d472f9c1.jpg
австралия
мельбурн
хорватия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882014400_156:0:1400:933_1920x0_80_0_0_506bcd966be3298b8ed41263f45ac6fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, хорватия, каспер рууд, хауме муньяр, марин чилич, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Хорватия, Каспер Рууд, Хауме Муньяр, Марин Чилич, Australian Open
Рууд вышел в третий круг Australian Open

Норвежец Рууд обыграл испанца Муньяра и вышел в третий круг Australian Open

© Фото : Пресс-служба УимблдонаНорвежский теннисист Каспер Рууд
Норвежский теннисист Каспер Рууд - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Норвежский теннисист Каспер Рууд . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече второго круга посеянный под 12-м номером Рууд обыграл 39-ю ракетку мира испанца Хауме Муньяра со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.
Во третьем круге 27-летний норвежец встретится с 70-й ракеткой мира Марином Чиличем из Хорватии.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
22 января 2026 • начало в 13:30
Завершен
Хауме Мунар
0 : 33:65:74:6
Каспер Рууд
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнХорватияКаспер РуудХауме МуньярМарин ЧиличAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала