https://ria.ru/20260122/australia-2069634558.html
Рууд вышел в третий круг Australian Open
Рууд вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Рууд вышел в третий круг Australian Open
Норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T16:40:00+03:00
2026-01-22T16:40:00+03:00
2026-01-22T16:48:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
хорватия
каспер рууд
хауме муньяр
марин чилич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882014400_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_29450d392c2cf7c910ec1fe2d472f9c1.jpg
австралия
мельбурн
хорватия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882014400_156:0:1400:933_1920x0_80_0_0_506bcd966be3298b8ed41263f45ac6fb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, хорватия, каспер рууд, хауме муньяр, марин чилич, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Хорватия, Каспер Рууд, Хауме Муньяр, Марин Чилич, Australian Open
Рууд вышел в третий круг Australian Open
Норвежец Рууд обыграл испанца Муньяра и вышел в третий круг Australian Open