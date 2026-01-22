Юрист оценила шансы ФХР выиграть дело против IIHF в CAS

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. У Федерации хоккея России (ФХР) есть шанс выиграть в Спортивном арбитражном суде (CAS) дело об обжаловании решения совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске на соревнования молодежных команд России, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в CAS решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России. Позднее IIHF сообщила, что рассмотрит вопрос о реинтеграции игроков до 18 лет из национальных сборных России и Белоруссии в свои чемпионаты в сезоне-2027/28 после оценки условий безопасности.
"Считаю, что у ФХР есть шансы, потому что CAS в последнее время исходит из того, что тотальный бан - это нарушение прав. Единственное, в соответствии с рекомендациями МОК они всегда допускали в нейтральном статусе. Сейчас же у МОК поменялась рекомендация по юниорам, поэтому я считаю, что шансы есть", - сказала Анцелиович.