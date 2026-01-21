Рейтинг@Mail.ru
Теннисист де Минаур вышел в третий круг Australian Open
Теннис
 
14:46 21.01.2026
Теннисист де Минаур вышел в третий круг Australian Open
Теннисист де Минаур вышел в третий круг Australian Open
Австралиец Алекс де Минаур вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Теннисист де Минаур вышел в третий круг Australian Open

Де Минаур вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

© Фото : Пресс-служба турнира в ЛондонеАвстралийский теннисист Алекс де Минаур
Австралийский теннисист Алекс де Минаур - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Пресс-служба турнира в Лондоне
Австралийский теннисист Алекс де Минаур. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Австралиец Алекс де Минаур вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго раунда де Минаур (6-й номер посева) обыграл представителя Сербии Хамада Меджедовича со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.
Следующим соперником де Минаура на Australian Open станет победитель встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо (29) и аргентинцем Франсиско Комесаной.
Теннис
 
Теги
