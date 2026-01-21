https://ria.ru/20260121/tennis-2069320499.html
Теннисист де Минаур вышел в третий круг Australian Open
Австралиец Алекс де Минаур вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T14:46:00+03:00
