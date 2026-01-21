Рейтинг@Mail.ru
Рублев пробился в третий круг Australian Open
Теннис
Теннис
 
07:19 21.01.2026 (обновлено: 08:06 21.01.2026)
Рублев пробился в третий круг Australian Open
Рублев пробился в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Рублев пробился в третий круг Australian Open
Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
теннис
спорт
россия
австралия
мельбурн
андрей рублев
франсиско черундоло
australian open
спорт, россия, австралия, мельбурн, андрей рублев, франсиско черундоло, australian open
Теннис, Спорт, Россия, Австралия, Мельбурн, Андрей Рублев, Франсиско Черундоло, Australian Open
Рублев пробился в третий круг Australian Open

Рублев обыграл Фарию и вышел в третий круг Australian Open

© Соцсети теннисиста Андрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Соцсети теннисиста
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго раунда Рублев (13-й номер посева) обыграл представителя Португалии Жайме Фарию со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
21 января 2026 • начало в 03:45
Завершен
Jaime Faria
1 : 3 4:6 3:6 6:4 5:7
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником Рублева на первом в сезоне турнире Большого шлема станет 18-й сеяный аргентинец Франсиско Черундоло.
Тейлор Фриц - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Девятая ракетка мира Фриц вышел во второй раунд Australian Open
Вчера, 13:09
 
Теннис Спорт Россия Австралия Мельбурн Андрей Рублев Франсиско Черундоло Australian Open
 
Матч-центр
 
