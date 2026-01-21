https://ria.ru/20260121/tennis-2069212486.html
Рублев пробился в третий круг Australian Open
Рублев пробился в третий круг Australian Open
Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Рублев пробился в третий круг Australian Open
Рублев обыграл Фарию и вышел в третий круг Australian Open