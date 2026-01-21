Рейтинг@Mail.ru
Свищев высмеял решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 21.01.2026 (обновлено: 17:52 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/svischev-2069375350.html
Свищев высмеял решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян
Свищев высмеял решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Свищев высмеял решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал психбольницей решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T17:40:00+03:00
2026-01-21T17:52:00+03:00
спорт
латвия
дмитрий свищев
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101161/67/1011616718_0:222:2953:1883_1920x0_80_0_0_97c513842d1005f48730b86a009ea038.jpg
https://ria.ru/20260121/zaharova-2069218970.html
латвия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101161/67/1011616718_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_18c9484dc2d4d707edd70e49e48c035f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, латвия, дмитрий свищев, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Спорт, Латвия, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Свищев высмеял решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян

Свищев назвал решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян психбольницей

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал психбольницей решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время выступления российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2026.
Ранее директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Италии. В четверг Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.
«
"Они потихоньку сходят с ума. Психбольница. Я даже технически не могу это представить. Они что, будут специально обученных людей сажать, которые будут следить за российскими атлетами и нажимать кнопки рекламы? Либо это какой-то хитрый ход, им надо продать рекламу, и они ищут шаги, чтобы оправдаться. Но глупость не знает границ. Лыжники же, например, бегут в группе атлетов. И что, они будут замазывать нашего лыжника? Это не нужно и бесполезно. Я считаю, что эти инициативы направлены на то, чтобы еще раз показать, что эта маленькая страна такая гордая и независимая. Народ Латвии близок нам, а вот отдельно взятые индивидуумы и чиновники - тупенькие", - сказал Свищев.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
Вчера, 08:38
 
СпортЛатвияДмитрий СвищевГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала