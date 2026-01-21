Свищев высмеял решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал психбольницей решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время выступления российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2026.