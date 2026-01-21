Свищев высмеял решение Латвии о рекламе вместо выступлений россиян

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал психбольницей решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время выступления российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2026.
Ранее директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Италии. В четверг Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.

"Они потихоньку сходят с ума. Психбольница. Я даже технически не могу это представить. Они что, будут специально обученных людей сажать, которые будут следить за российскими атлетами и нажимать кнопки рекламы? Либо это какой-то хитрый ход, им надо продать рекламу, и они ищут шаги, чтобы оправдаться. Но глупость не знает границ. Лыжники же, например, бегут в группе атлетов. И что, они будут замазывать нашего лыжника? Это не нужно и бесполезно. Я считаю, что эти инициативы направлены на то, чтобы еще раз показать, что эта маленькая страна такая гордая и независимая. Народ Латвии близок нам, а вот отдельно взятые индивидуумы и чиновники - тупенькие", - сказал Свищев.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.