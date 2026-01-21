https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069327530.html
Родители пропавшего пловца Свечникова прибыли в Стамбул для сдачи ДНК-теста
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова прибыли в Стамбул, где, как ожидается, проведут опознание обнаруженного в Босфоре тела и сдадут ДНК-тест, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор
в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове
, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле
. Родственница пловца Алена Караман ранее сообщила РИА Новости, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, она узнала гидрокостюм.
Самолет с родителями пловца на борту приземлился в Стамбульском аэропорту в 15.12 мск.
Мать пловца Галина ранее неоднократно посещала Стамбул, чтобы получить из первых рук информацию о ходе поисков Свечникова и следствия.
Ряд турецких телеканалов, среди них AHaber и NTV, сообщили в среду без каких-либо ссылок и доказательств, что обнаруженное в Босфоре тело якобы принадлежит российскому пловцу, его семья сообщила РИА Новости, что считает эти сообщения ненужными и безосновательными.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Мать Свечникова в ноябре объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей на тот момент) тому, кто предоставит новую достоверную информацию о судьбе ее сына.