Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. После почти полугода поисков история с пропавшим в августе российским пловцом Николаем Свечниковым подошла к концу.

Во вторник у берега Босфорского пролива в районе Куручешме (это недалеко от финиша злополучного заплыва) морской полицией было найдено тело неизвестного мужчины в костюме для купания. Турецкие власти уведомили Генконсульство России в Стамбуле об обнаружении тела в проливе. Как сообщила РИА Новости родственница спортсмена Алена Караман, близких пловца сразу вызвали на опознание: в среду они прибыли в управление судмедэкспертизы в Стамбуле, где для установления личности мужчины, найденного в Босфоре, были подключены эксперты по ДНК.

Мать же спортсмена заявила агентству, что узнала татуировки на найденном в Босфоре теле мужчины. К несчастью, очевидные предположения подтвердились: вечером 21 января адвокат семьи Свечникова заявил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил гибель 29-летнего кандидата в мастера спорта, тренировавшего детей в Москве .

Что произошло 24 августа

Николай был одним из трех тысяч участников 37-го международного межконтинентального заплыва через Босфор, который ежегодно проводят в Турции с 1989 года. Спортсменам предстояло проплыть 6,5 км, однако по окончании состязания не добравшийся до финиша Свечников не вышел на связь, а его вещи остались нетронутыми. Во время заплыва дежурили порядка 100 лодок со спасателями и один вертолет, но они не заметили пропажу участника из России.

Начавшиеся поиски осложнило то, что исчезновение спортсмена обнаружили спустя несколько часов, и за это время в проливе уже возобновили судоходство. По Босфору даже прошли несколько военных кораблей в рамках местного фестиваля. Впрочем, водолазы, вертолет, гидролокатор и добровольцы продолжали искать кандидата в мастера спорта. Полиция изъяла вещи Свечникова и не отдавала их родственникам.

© Фотография из соцсетей Николай Свечников © Фотография из соцсетей Николай Свечников

Основные версии, которые отрабатывали правоохранительные органы, были следующими:

несчастный случай, что подразумевало утопление Николая. Ученики Свечникова принимали участие в трагическом заплыве и рассказали, что тренер преодолел с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду. Также СМИ писали, что спустя три дня после пропажи трекер россиянина подавал сигнал из воды;

россиянин выплыл на берег и, сбросив чип в море, ушел. Чтобы исключить такое предположение, были запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов.

« "Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает. Если очевидцы говорят, что видели сына в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, то нужна съемка этого места. Если не ошибаюсь, это мост Султана Фатиха", — сетовала в октябре мать Свечникова Галина.

Также была версия о столкновении Свечникова с другим пловцом, однако ее быстро опровергли.

© Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников © Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников

Тяжелейшие поиски пловца

И тяжелейшее испытание для семьи утонувшего мужчины. Она подавала жалобу на организаторов заплыва, отправляла заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой усиления поисков и повторно подавала официальное обращение в МИД РФ с целью получения информации о его результатах. Мать Свечникова смущало, что родным спортсмена не предоставили записи заплыва. Также семья обращалась в Красный Крест с просьбой о помощи в поисках (гуманитарная организация обещала расширить поисковую операцию до Мраморного моря), расклеивала листовки по Турции и объявляла о награде в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

« "Скоро пять месяцев, как пропал сын. Это так долго и так страшно. Страшно, что нет новостей. Много людей помогают, много запросов отправили, последний — в Грецию и спортивный комитет Турции. Ждем, надеемся и верим, — говорила Галина Свечникова неделю назад. — Я очень скучаю, мы с ним разговаривали каждый день. Он очень внимательный и заботливый сын, жду его домой".

Как итог, поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца были прекращены в 2025 году, но следствие продолжилось. Не теряла надежды найти пловца и его семья: не так давно она планировала обратиться в дипмиссию РФ в Афинах и греческую береговую охрану, а также привлечь внимание к инциденту Международный олимпийский комитет (МОК).

* * *

Тело Свечникова передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы. Отчет с точной причиной гибели будет готов не раньше конца апреля.