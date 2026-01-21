Рейтинг@Mail.ru
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 21.01.2026 (обновлено: 00:45 22.01.2026)
https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069103419.html
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков
После почти полугода поисков история с пропавшим в августе российским пловцом Николаем Свечниковым подошла к концу. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-21T21:55:00+03:00
2026-01-22T00:45:00+03:00
спорт
босфор
турция
николай свечников
красный крест
международный олимпийский комитет (мок)
материалы риа спорт
спорт — видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069095975_0:108:1000:671_1920x0_80_0_0_319dd1c30dd81ec9ed539d8c1f446e51.jpg
https://ria.ru/20250912/proisshestviya-2041227084.html
босфор
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069095975_89:0:984:671_1920x0_80_0_0_c03d15e9643159fe2a62c48025c6945d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, босфор, турция, николай свечников, красный крест, международный олимпийский комитет (мок), материалы риа спорт, спорт — видео, плавание, вокруг спорта, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия
Спорт, Босфор, Турция, Николай Свечников, Красный Крест, Международный олимпийский комитет (МОК), Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Плавание, Вокруг спорта, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков

Адвокат семьи Свечникова заявил, что ДНК-тест подтвердил гибель пловца

© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. После почти полугода поисков история с пропавшим в августе российским пловцом Николаем Свечниковым подошла к концу.
Во вторник у берега Босфорского пролива в районе Куручешме (это недалеко от финиша злополучного заплыва) морской полицией было найдено тело неизвестного мужчины в костюме для купания. Турецкие власти уведомили Генконсульство России в Стамбуле об обнаружении тела в проливе. Как сообщила РИА Новости родственница спортсмена Алена Караман, близких пловца сразу вызвали на опознание: в среду они прибыли в управление судмедэкспертизы в Стамбуле, где для установления личности мужчины, найденного в Босфоре, были подключены эксперты по ДНК.
Мать же спортсмена заявила агентству, что узнала татуировки на найденном в Босфоре теле мужчины. К несчастью, очевидные предположения подтвердились: вечером 21 января адвокат семьи Свечникова заявил РИА Новости, что ДНК-тест подтвердил гибель 29-летнего кандидата в мастера спорта, тренировавшего детей в Москве.

Что произошло 24 августа

Николай был одним из трех тысяч участников 37-го международного межконтинентального заплыва через Босфор, который ежегодно проводят в Турции с 1989 года. Спортсменам предстояло проплыть 6,5 км, однако по окончании состязания не добравшийся до финиша Свечников не вышел на связь, а его вещи остались нетронутыми. Во время заплыва дежурили порядка 100 лодок со спасателями и один вертолет, но они не заметили пропажу участника из России.
Начавшиеся поиски осложнило то, что исчезновение спортсмена обнаружили спустя несколько часов, и за это время в проливе уже возобновили судоходство. По Босфору даже прошли несколько военных кораблей в рамках местного фестиваля. Впрочем, водолазы, вертолет, гидролокатор и добровольцы продолжали искать кандидата в мастера спорта. Полиция изъяла вещи Свечникова и не отдавала их родственникам.
© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фотография из соцсетей
Николай Свечников
Основные версии, которые отрабатывали правоохранительные органы, были следующими:
  • несчастный случай, что подразумевало утопление Николая. Ученики Свечникова принимали участие в трагическом заплыве и рассказали, что тренер преодолел с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду. Также СМИ писали, что спустя три дня после пропажи трекер россиянина подавал сигнал из воды;
  • россиянин выплыл на берег и, сбросив чип в море, ушел. Чтобы исключить такое предположение, были запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов.
«

"Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает. Если очевидцы говорят, что видели сына в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, то нужна съемка этого места. Если не ошибаюсь, это мост Султана Фатиха", сетовала в октябре мать Свечникова Галина.

Также была версия о столкновении Свечникова с другим пловцом, однако ее быстро опровергли.
© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников

Тяжелейшие поиски пловца

И тяжелейшее испытание для семьи утонувшего мужчины. Она подавала жалобу на организаторов заплыва, отправляла заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой усиления поисков и повторно подавала официальное обращение в МИД РФ с целью получения информации о его результатах. Мать Свечникова смущало, что родным спортсмена не предоставили записи заплыва. Также семья обращалась в Красный Крест с просьбой о помощи в поисках (гуманитарная организация обещала расширить поисковую операцию до Мраморного моря), расклеивала листовки по Турции и объявляла о награде в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
«

"Скоро пять месяцев, как пропал сын. Это так долго и так страшно. Страшно, что нет новостей. Много людей помогают, много запросов отправили, последний — в Грецию и спортивный комитет Турции. Ждем, надеемся и верим, — говорила Галина Свечникова неделю назад. — Я очень скучаю, мы с ним разговаривали каждый день. Он очень внимательный и заботливый сын, жду его домой".

Как итог, поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца были прекращены в 2025 году, но следствие продолжилось. Не теряла надежды найти пловца и его семья: не так давно она планировала обратиться в дипмиссию РФ в Афинах и греческую береговую охрану, а также привлечь внимание к инциденту Международный олимпийский комитет (МОК).

* * *

Тело Свечникова передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы. Отчет с точной причиной гибели будет готов не раньше конца апреля.
Информация о похоронах Николая появится позднее.
Анна Цомартова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Поразительно похожа". Новый поворот в исчезновении спортсменки Цомартовой
12 сентября 2025, 08:00
 
СпортБосфорТурцияНиколай СвечниковКрасный КрестМеждународный олимпийский комитет (МОК)Материалы РИА СпортСпорт — видеоПлаваниеВокруг спортаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Происшествия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала