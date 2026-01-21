Рейтинг@Mail.ru
Сурин вернулся в состав "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:25 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/surin-2069391456.html
Сурин вернулся в состав "Локомотива"
Сурин вернулся в состав "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Сурин вернулся в состав "Локомотива"
Нападающий Егор Сурин восстановился от травмы и попал в состав ярославского "Локомотива" на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо",... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T18:25:00+03:00
2026-01-21T18:25:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015165155_216:357:1779:1236_1920x0_80_0_0_1e897e46b7f1e3bba5fff5555cf777b6.jpg
https://ria.ru/20260121/kkhl-2069323833.html
https://ria.ru/20260120/spartak-2069170781.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015165155_0:0:2117:1588_1920x0_80_0_0_6fed578505844ecce2fdafe3f42a4b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Сурин вернулся в состав "Локомотива"

Сурин восстановился и сыграет за "Локомотив" в матче КХЛ в среду

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкЕгор Сурин празднует гол
Егор Сурин празднует гол - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Нападающий Егор Сурин восстановился от травмы и попал в состав ярославского "Локомотива" на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо", сообщается на сайте турнира.
В среду "Локомотив" примет "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19:00 мск.
Хоккей. КХЛ. Ак Барс - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Вчера, 14:58
Сурин был включен в список травмированных 22 декабря. Нападающий пропустил девять матчей.
В текущем сезоне Сурин сыграл 39 матчей и набрал 27 очков (13 голов + 14 ассистов).
Хоккей. КХЛ. Драконы (Шанхай) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Спартак" четвертый раз в сезоне победил "Шанхайских драконов"
20 января, 22:20
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Дакворт
    Я. Синнер
    142
    666
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    В. Грачева
    76
    52
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Металлург Мг
    Сибирь
  • Хоккей
    22.01 17:00
    Автомобилист
    Авангард
  • Хоккей
    22.01 19:30
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
  • Хоккей
    22.01 19:30
    СКА
    Спартак Москва
  • Хоккей
    22.01 19:30
    ЦСКА
    Барыс
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
  • Футбол
    22.01 20:45
    Бранн
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фенербахче
    Астон Вилла
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фейенорд
    Штурм
  • Футбол
    22.01 20:45
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
    22.01 20:45
    Янг Бойз
    Лион
  • Футбол
    22.01 20:45
    Болонья
    Селтик
  • Футбол
    22.01 20:45
    Виктория Пльзень
    Порту
  • Футбол
    22.01 23:00
    Ференцварош
    Панатинаикос
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала