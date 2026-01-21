https://ria.ru/20260121/surin-2069391456.html
Сурин вернулся в состав "Локомотива"
Сурин вернулся в состав "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Сурин вернулся в состав "Локомотива"
Нападающий Егор Сурин восстановился от травмы и попал в состав ярославского "Локомотива" на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо",... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T18:25:00+03:00
2026-01-21T18:25:00+03:00
2026-01-21T18:25:00+03:00
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015165155_216:357:1779:1236_1920x0_80_0_0_1e897e46b7f1e3bba5fff5555cf777b6.jpg
https://ria.ru/20260121/kkhl-2069323833.html
https://ria.ru/20260120/spartak-2069170781.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015165155_0:0:2117:1588_1920x0_80_0_0_6fed578505844ecce2fdafe3f42a4b50.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Сурин вернулся в состав "Локомотива"
Сурин восстановился и сыграет за "Локомотив" в матче КХЛ в среду