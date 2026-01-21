Семья Свечникова будет судиться с турецкими СМИ

СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Семья пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова намерена судиться с рядом турецких СМИ, публикующих безосновательные сообщения о его судьбе, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.

Ряд турецких телеканалов, среди них AHaber и NTV, сообщили в среду без каких-либо ссылок и доказательств, что обнаруженное в Босфоре тело якобы принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову . Один из телеканалов сообщил, что на теле тот же гидрокостюм, что и на Николае в момент заплыва через Босфор.

Корреспондент канала AHaber в прямом эфире заявил, что сейчас якобы уже берут ДНК-тест у родственников – которые на самом деле еще не прилетели в Стамбул

"Все сейчас расстроены и переживают из-за состояния мамы и жены Николая. Думаем жаловаться на эти СМИ, которые публикуют безосновательные, ненужные вещи, посоветуемся с адвокатом. Семья еще не прилетела в Стамбул, а 100%-й результат получим только благодаря ДНК", - сказала Караман.

Также она обеспокоена утечками фотографий тела в ряде турецких СМИ.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Караман ранее сообщила РИА Новости, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю, она узнала гидрокостюм.

При этом родители пловца еще не прибыли в Стамбул в среду для опознания тела и ДНК-теста, а родственницу Алену Караман во вторник не допустили к телу и лишь показали несколько фотографий.

Как рассказал ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.