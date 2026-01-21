Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какие клубы РПЛ РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году
Футбол
 
16:30 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/rusada-2069350937.html
Стало известно, какие клубы РПЛ РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году
Стало известно, какие клубы РПЛ РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году
Стало известно, какие клубы РПЛ РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще всего проверяло на допинг футболистов "Краснодара", московского "Локомотива" и "Сочи" среди клубов Российской... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T16:30:00+03:00
2026-01-21T16:36:00+03:00
футбол
спорт
русада
российский футбольный союз (рфс)
алексей батраков
станислав агкацев
вячеслав литвинов
краснодар
Стало известно, какие клубы РПЛ РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году

РУСАДА чаще всего проверяло футболистов "Краснодара" и "Локомотива" в 2025 году

Пресс-конференция главы РУСАДА Никиты Камаева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пресс-конференция главы РУСАДА Никиты Камаева. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще всего проверяло на допинг футболистов "Краснодара", московского "Локомотива" и "Сочи" среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Суммарно по 11 футболистов "Краснодара" и "Локомотива" прошли 15 процедур допинг-контроля. У "Сочи" аналогичное количество проб сдали девять футболистов. В столичном ЦСКА, петербургском "Зените" и калининградской "Балтике" по девять футболистов сдали 14, 12 и 10 проб соответственно. Также процедуру прошли по восемь футболистов столичного "Спартака" и казанского "Рубина", а также шесть игроков московского "Динамо". Реже всего в сезоне допинг-контролю подвергались игроки "Оренбурга" - одно тестирование.
Чаще других проверялись Алексей Батраков ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Вячеслав Литвинов ("Сочи"), Иван Сергеев ("Динамо" Москва) и Илья Рожкова ("Рубин") - по три пробы каждый.
Всего в 2025 году РУСАДА провело 188 тестирований 147 футболистов клубов РПЛ и ФНЛ. В женском футболе 28 футболисток сдали по одной пробе.
