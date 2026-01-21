Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
Футбол
 
17:56 21.01.2026 (обновлено: 18:17 21.01.2026)
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил в Telegram-канале о переходе бразильского защитника Давида Рикардо из "Ботафого". РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Стадион "ВТБ Арена"
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил в Telegram-канале о переходе бразильского защитника Давида Рикардо из "Ботафого".
Соглашение с игроком рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон. Рикардо будет выступать под 57-м номером.
Ранее ESPN сообщал о том, что между клубами было достигнуто соглашение о трансфере за 6,5 млн евро. При этом 23-летним Рикардо также интересовались московский ЦСКА и петербургский "Зенит".
Рикардо 23 года. Ранее защитник выступал за бразильские клубы "Флуминенсе" и "Сеару". В 2025 году он провел за "Ботафого" 29 матчей и забил один мяч.
После 18 туров "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игрок ФК Динамо Диего Лаксальт - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Бывший футболист "Динамо" нашел себе новый клуб
17 января, 01:53
 
ФутболСпортТрансферы в РПЛБотафогоДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
