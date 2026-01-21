https://ria.ru/20260121/rikardo-2069381612.html
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил в Telegram-канале о переходе бразильского защитника Давида Рикардо из "Ботафого". РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T17:56:00+03:00
2026-01-21T17:56:00+03:00
2026-01-21T18:17:00+03:00
футбол
спорт
трансферы в рпл
ботафого
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583945115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30a34848fe7d23abdd099592a18dc4c3.jpg
https://ria.ru/20260117/laksalt-2068444623.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583945115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f5e794690a94650b2bc305f47cd4630.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, трансферы в рпл, ботафого, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Трансферы в РПЛ, Ботафого, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Динамо" объявило о переходе защитника из Бразилии
«Динамо» объявило о переходе защитника Давида Рикардо из «Ботафого»