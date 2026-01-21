Рейтинг@Mail.ru
"Бывает и хуже": Пятницин высказался о застрявших в Антарктиде альпинистах
21.01.2026
https://ria.ru/20260121/pyatnitsin-2069239128.html
"Бывает и хуже": Пятницин высказался о застрявших в Антарктиде альпинистах
"Бывает и хуже": Пятницин высказался о застрявших в Антарктиде альпинистах

Пятницин назвал некритичной ситуацию с застрявшими в Антарктиде альпинистами

Горный массив Вольтадт в Антарктиде
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Ситуация с оказавшейся заблокированной на вулкане Сидли в Антарктиде группой российских альпинистов не является критичной, все из них обладают достаточным опытом и хорошим инвентарем, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что, по данным источника, сильная вьюга на высоте 1500 метров шестой день не дает двинуться с места 12 альпинистам во главе с гидами Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым. Гора Сидли в Антарктиде представляет из себя потухший вулкан высотой 4285 метров. По ночам температура там опускается до минус 42 градусов.
«
"Ничего критичного в этой ситуации нет, у нас бывает и хуже. Минус 42 градуса - это нормальная температура, у них хорошие палатки, ничего страшного нет, а вьюга со временем, надеюсь, утихнет. Они находятся на высоте полторы тысячи метров, и все ребята - очень опытные альпинисты. А Артем Ростовцев является очень известным гидом. Но это стихия, и пожелаем ребятам нормально выйти из этой ситуации", - сказал Пятницин.
"Что такое альпинизм? Это когда люди ставят себя в экстремальные ситуации и пытаются в них выжить. Ситуация не критична, на Эвересте порой бывает еще хуже", - добавил собеседник агентства.
Гора Эребус - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Российские альпинисты из-за вьюги застряли в Антарктиде, пишут СМИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
