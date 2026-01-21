Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на ОИ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх, заявил директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис.
"Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, но это навредило бы латвийским саночникам, для которых это олимпийский год, и они вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из... (России - ред.) Это преднамеренное редакционное решение, а не техническое совпадение, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз", - приводит слова Цирценса агентство LETA.
По его словам, латвийские телеканалы проводили такую политику по отношению к спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, на прошедшем чемпионате Европы по санному спорту и будут придерживаться ее в ходе Олимпийских игр.
Ранее Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила латышам демонстрировать по телевидению успехи только собственных атлетов на предстоящих зимних Олимпийских играх - "для зрелищности".