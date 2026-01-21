Рейтинг@Mail.ru
Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 21.01.2026 (обновлено: 13:32 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/olimpiada-2069293748.html
Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на ОИ
Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на ОИ
Латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх, заявил директор спортивных программ... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T13:23:00+03:00
2026-01-21T13:32:00+03:00
россия
белоруссия
милан
аделия петросян
мария захарова
международный олимпийский комитет (мок)
пётр гуменник
кирсти ковентри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068485722_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_4bcb026b8f61011626a75414dbf160c8.jpg
https://ria.ru/20260121/mok-2069276451.html
https://ria.ru/20260121/olimpiada-2069216738.html
россия
белоруссия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068485722_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_f793ba57dd895b6192142e6ffdd77a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, белоруссия, милан, аделия петросян, мария захарова, международный олимпийский комитет (мок), пётр гуменник, кирсти ковентри
Россия, Белоруссия, Милан, Аделия Петросян, Мария Захарова, Международный олимпийский комитет (МОК), Пётр Гуменник, Кирсти Ковентри
Латвийское ТВ включит рекламу во время выступления россиян на ОИ

Латвийское ТВ будет включать рекламу во время выступления россиян на ОИ

© Изображение из открытых источниковЛоготип Олимпийских игр 2026 года
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Изображение из открытых источников
Логотип Олимпийских игр 2026 года. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх, заявил директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис.
"Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, но это навредило бы латвийским саночникам, для которых это олимпийский год, и они вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из... (России - ред.) Это преднамеренное редакционное решение, а не техническое совпадение, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз", - приводит слова Цирценса агентство LETA.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву
12:13
По его словам, латвийские телеканалы проводили такую политику по отношению к спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, на прошедшем чемпионате Европы по санному спорту и будут придерживаться ее в ходе Олимпийских игр.
Ранее Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила латышам демонстрировать по телевидению успехи только собственных атлетов на предстоящих зимних Олимпийских играх - "для зрелищности".
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Okko будет эксклюзивно транслировать зимнюю Олимпиаду-2026
08:21
 
РоссияБелоруссияМиланАделия ПетросянМария ЗахароваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Пётр ГуменникКирсти Ковентри
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала